 

В Башкирии пьяный водитель сбил двух девочек: одна погибла

18.06.2020, 21:32, Новости дня

Вечером 18 июня в Стерлитамаке пьяный водитель сбил двух девочек 13 и 14 лет. Одна из пострадавших погибла.

Инцидент произошел на улице Горького. Дети получили серьезные травмы, в результате которых одна девочка скончалась в больнице.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Им придется разобраться во всех обстоятельствах случившегося, сообщается на сайте Sterlitamak City.



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