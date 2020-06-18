Количество представителей гражданского общества на переговорах в Минске значительно увеличат

18.06.2020, 21:30, Новости дня

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью LB.ua 17 июня заявил, что количество представителей гражданского общества, которые участвуют в работе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, будет увеличено.

“Группа из четырех человек, которых мы ввели на первом заседании политической подгруппы, будет расширена. Их будет намного больше”, – сказал Ермак.

Он отметил, что пока не может назвать точное число, но “их будет много”.

“Цифры могут варьироваться. Руководители нашей делегации будут формировать группу этих представителей в зависимости от аспекта обсуждений. Их основная цель – консультации, участие в обсуждении законодательных актов”, – рассказал чиновник.

Он допустил, что участники этой группы будут проходить ротацию.

“Все будет зависеть от конкретных аспектов, потому что для обсуждения каждого конкретного закона нужны разные представители. Где-то – юристы, где-то – специалисты из других сфер”, – сказал глава Офиса президента.

Он сообщил, что среди вероятных переговорщиков могут быть не только переселенцы, но и жители неподконтрольных территорий, которые “не имеют отношения к “ЛНР/ДНР”, не участвовали в военных действиях, на их руках нет крови”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

В начале июня Украина впервые привлекла к работе в трехсторонней контактной группе четырех переселенцев: ОРДО представляют донецкие журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, а ОРЛО – юрист, председатель международной общественной организации “Луганское землячество” Вадим Горан и врач Константин Либстер. Ермак объяснил, что шесть лет в минских переговорах участвовали только представители “ЛНР” и “ДНР”, а Украина хочет привлечь в группу выходцев с Донбасса, которые вынужденно покинули регион после начала военного конфликта.

“Мы не будем вести переговоры с “ДНР”. Этих трех букв нет в Минских соглашениях. Мы как представители ОРДЛО будем вести консультации с нашей властью и согласовывать либо не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам относительно Донбасса”, – объяснил задачи группы переселенцев Гармаш.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, что в целом для работы в ТКГ прособеседовал около 60 человек.

Глава российской делегации на переговорах Борис Грызлов раскритиковал идею Украины привлечь к переговорам переселенцев и заявил, что Киев фактически вышел из минского процесса. По его мнению, Украина должна вести переговоры “с представителями Донецка и Луганска”.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства, и требует прямого диалога между Украиной и боевиками. Президент Украины Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет.