От COVID-19 умер начальник госпиталя во Львове

18.06.2020, 21:30, Новости дня

Из-за коронавирусной инфекции скончался начальник военно-медицинского клинического центра (госпиталя) Западного региона Иван Гайда. Об этом 18 июня сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

“Только что стало известно, что от осложнений в связи с COVID-19 умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных”, – написал он.

Щойно стало відомо, що від ускладнень через COVID-19, помер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю…. Posted by Андрій Садовий on Neljapäev, 18. juuni 2020

В командовании медицинских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) уточнили, что Гайда был полковником медицинской службы.

Сегодня медсилы ВСУ сообщили о 18 выявленных в армии за сутки случаях COVID-19. На 10.00 коронавирусной инфекцией болело 148 военнослужащих.

На утро 18 июня в Украине число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 063 (во Львовской области – 3398). Зафиксировано с начала эпидемии 966 летальных случаев, 15 447 человек вылечились.