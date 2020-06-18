Камеры засняли побег иркутского чиновника от следователей

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18.06.2020, 21:30, Новости дня

Глава департамента инженерных коммуникаций и жилфонда мэрии Иркутска пытался сбежать от следователей, заподозривших его в получении крупной взятки. Побег чиновника попал на камеры наблюдения.

По версии следствия, в конце 2019 года чиновник предложил гендиректору компании «Восход» помощь в выигрыше аукциона по капительному ремонту сетей водоснабжения на нескольких улицах. За услугу он запросил 200 тыс. рублей, сообщается на сайте СК по Иркутской области.

«Спустя некоторое время взятка была передана должностному лицу за выигрыш по муниципальному контракту, а также беспрепятственный прием выполненных работ и своевременную оплату», – рассказали в ведомстве.

Когда за чиновником пришли следователи, он попытался скрыться. На опубликованных СК кадрах видно, как начальник мечется по коридору, а затем бежит по улице. Сам он не подтвердил факт, что пытался сбежать.

Сотрудника мэрии задержали, его обвиняют по уголовной статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Максимальное наказание – 12 лет лишения свободы. Пока чиновник арестован на два месяца.



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