Все выданные в этом году школьные аттестаты признали действительными

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18.06.2020, 21:30, Новости дня

Министерство просвещения признало действительными все выданные в этом году школьные аттестаты. Большинству школьников аттестаты будут выданы 11 июня, остальные смогут забрать их 15 июня.

«Установить, что аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году и выданные в 2020 году, являются действительными», – говорится в документе на сайте федеральных нормативных проектов.

Уточняется, что аттестат об окончании школы в этом году получили выпускники 11-х классов, имеющие итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем предметам и оценку «зачет» за итоговое сочинение. Также аттестаты об основном общем образовании получили выпускники 9-х классов, имеющие итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем предметам и оценку «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получили аттестат без сдачи экзаменов.



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