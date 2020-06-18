 

Путин: Сталин видел, что СССР хотят оставить один на один с Германией

18.06.2020, 21:30, Новости дня

Ряд претензий к руководителю СССР Иосифу Сталину справедлив, в том числе репрессии, но при этом он видел, что СССР хотят оставить один на один с Германией, и хотел выиграть время для укрепления обороноспособности, считает президент РФ Владимир Путин.

«Сталин и его окружение действительно заслуживают многих законных обвинений. Мы помним преступления, совершенные режимом против собственного народа, и ужас массовых репрессий. Другими словами, есть много вещей, за которые можно упрекнуть советских лидеров, но плохое понимание природы внешних угроз не входит в их число. Они видели, как делались попытки оставить Советский Союз один на один с Германией и ее союзниками. Принимая во внимание эту реальную угрозу, они стремились выиграть драгоценное время, необходимое для укрепления обороны страны», – пишет Путин в своей авторской статье в журнале National Interest.

Российский лидер подчеркнул, что нет никаких архивных документов, свидетельствующих о том, что Советский Союз рассматривал возможность нападения на Германию в превентивном порядке.

«Многие новые недавно обнаруженные или рассекреченные материалы были также использованы при подготовки данной статьи. В связи с этим я могу со всей ответственностью заявить: нет архивных документов, которые бы подтверждали подозрение по поводу того, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии», – отмечает в статье Путин.

Он пишет, что советское командование действительно руководствовалось доктриной, предполагавшей в случае агрессии быстрое отражение действий противника Красной Армией, ее переход в наступление «и ведение войны на вражеской территории».

«Однако такие стратегические планы не предполагали никакого намерения первой нападать на Германию», – добавляет глава российского государства.

Президент подчеркивает, что РФ призывает все страны ускорить рассекречивание военных и предвоенных архивов.

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне в журнале National Interest. Статья называется «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».

Президент предложил провести «всестороннюю оценку» наследия Второй мировой войны. Президент большое внимание уделил Мюнхенскому сговору, который, как заметил Путин, европейские политики, в частности польские лидеры, «хотят смести под ковер».

В статье Путин призывает все страны обеспечить сохранение и развитие системы международных отношений, сформировавшейся после Второй мировой войны. Он отмечает, что резолюция Европарламента, обвиняющая СССР наряду с нацистской Германией во Второй мировой войне, скандальна и чревата реальной опасностью.



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