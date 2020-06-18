Ученый рассказал о новой мутации коронавируса: Работает на нас

18.06.2020, 21:23, Разное

По мнению директора по инновационной работе НИИ Пастера Александра Семенова, происходит естественный процесс. Вирус пытается преодолеть межвидовой барьер. Из триллиона частиц получают преимущество лишь те, которые лучше приспособились к заражению человеческого организма.

Новая мутация SARS-CoV-2 дойдет и до России, отметил специалист. Когда это будет, неизвестно. Однако бояться инфекции, по мнению ученого, не надо. Это паразит, который живет в организме человека. Ему невыгодно убивать носителя, поскольку он погибнет сам.

Цель вируса – заразить всех и стать хронической инфекцией или обычной сезонной простудой, поэтому со временем летальных исходов станет меньше. История с коронавирусом завершится, когда у большинства людей на планете будут антитела к SARS-CoV-2.

“Бояться новой мутации не стоит. Можно фигурально выразиться, что она работает на нас”, – сказал Семенов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 12:07 PDT

С начала марта в России выявили свыше 560 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из-за инфекции скончались 7,7 тысячи человек, выздоровели более 314 тысяч жителей страны.