 

Ученый рассказал о новой мутации коронавируса: Работает на нас

18.06.2020, 21:23, Разное

По мнению директора по инновационной работе НИИ Пастера Александра Семенова, происходит естественный процесс. Вирус пытается преодолеть межвидовой барьер. Из триллиона частиц получают преимущество лишь те, которые лучше приспособились к заражению человеческого организма.

Новая мутация SARS-CoV-2 дойдет и до России, отметил специалист. Когда это будет, неизвестно. Однако бояться инфекции, по мнению ученого, не надо. Это паразит, который живет в организме человека. Ему невыгодно убивать носителя, поскольку он погибнет сам.

Цель вируса – заразить всех и стать хронической инфекцией или обычной сезонной простудой, поэтому со временем летальных исходов станет меньше. История с коронавирусом завершится, когда у большинства людей на планете будут антитела к SARS-CoV-2.

“Бояться новой мутации не стоит. Можно фигурально выразиться, что она работает на нас”, – сказал Семенов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 12:07 PDT

С начала марта в России выявили свыше 560 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из-за инфекции скончались 7,7 тысячи человек, выздоровели более 314 тысяч жителей страны.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Александр Овечкин рассказал, как его изменило рождение первого сына

12.03 / Мнение: Доярки, онегины и казановы

24.05 / Ученые назвали главную причину высокой смертности мужчин от коронавируса

30.04 / Ученые из Австралии рассказали о механизмах действия “Арбидола” на коронавирус

27.05 / “Уезжаю в похудательную клинику”: Анна Семенович решила всерьез заняться фигурой

11.03 / Мнение: О скалках жен

12.04 / В «неравном бою» с коронавирусом погибло сто итальянских врачей

10.04 / Владимир Путин анонсировал новые переговоры по нефти

02.05 / Специалисты напомнили, с чем категорически нельзя пить чай

17.05 / В Сети появилась информация о готовящихся к выходу новинках от Xiaomi

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска