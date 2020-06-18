 

Шестеро человек сгорели заживо при ДТП в Саранске

18.06.2020, 21:23, Разное

Шестеро человек погибли в результате лобового столкновения двух отечественных легковушек в Саранске. После ДТП обе машины загорелись, находившиеся в них люди не смогли выбраться.

В одном из автомобилей за рулем находился мужчина, а на пассажирских сиденьях были две девушки. В другом ехали трое мужчин. В настоящее время правоохранители устанавливают личности всех погибших и другие обстоятельства аварии.



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