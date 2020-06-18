У ассистента российского футбольного судьи обнаружили коронавирус

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18.06.2020, 21:18, Новости дня

Тест ассистента арбитра Максима Гаврилина, который должен был выйти на матч между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком», дал положительный результат на коронавирус, сообщила пресс-служба РФС.

«Получил результат анализа на COVID-19, и, к сожалению, он положительный. Сейчас анализ отправлен на дополнительную проверку, окончательное решение будет вынесено после заключения Роспотребнадзора», – сказал Гаврилин, передает ТАСС.

Он отметил, что чувствует себя хорошо, у него нет симптомов. Ассистент арбитра пояснил, что соблюдал режим самоизоляции очень внимательно.

«Не понимаю, где мог заразиться. Готовился к возобновлению чемпионата дома, каждый день тренировался, работал над физикой. Новость стала полной неожиданностью, сейчас вынужден уйти на обязательную самоизоляцию, буду дожидаться результатов, надеюсь, анализ в итоге покажет, что я полностью здоров», – добавил он.

У остальных судей тесты дали отрицательный результат.

Генсек РФС Александр Алаев отметил, что матч РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» теоретически может быть перенесен на 19 июля.

«Согласно нормам УЕФА, мы должны закончить сезон до 3 августа. Переносы практически невозможны, теоретическая возможность переноса этой игры существует, единственная возможная дата – 19 июля, когда пройдут полуфиналы кубка. Эту возможность можно реализовать только при желании обоих клубов. Мы готовы обсуждать перенос, но только при согласии обоих клубов, если «Сочи» будет против, то «Ростову» в случае неявки будет засчитано техническое поражение», – отметил он.

Напомним, футбольный клуб «Ростов» отправился на двухнедельный карантин из-за коронавируса.



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