«Враги все, кто ездит за рубеж»

18.06.2020, 21:18, Разное

79-летнему исследователю Арктики грозит 20 лет по обвинению в шпионаже в пользу Китая: он читал там лекции.

Гидрофизик Валерий Митько. Фото из архива

Как мы знаем теперь, этот вызывающий подозрения, как все ученые, человек и потенциальный изменник Родины уже был на карандаше у Федеральной службы безопасности два года назад. А может, и все четыре. В 2016-м гидрофизика Валерия Митько пригласили читать лекции в Даляньский университет (провинция Ляонин). Дважды в год, собираясь в КНР, ученый готовился, листал учебники, читал литературу. Восстанавливал в памяти данные из собственных публикаций, увидевших свет в разные годы. Храни он конспекты в компьютере, может, ничего бы и не случилось. Но Митько аккуратно их распечатывал.

— Ему нужно было иметь перед глазами какие-то данные из учебников, какие-то цифры, — объясняет его адвокат Иван Павлов. — Это обычное дело для преподавателя. По его словам, все данные касались исключительно его научной и преподавательской деятельности, они все основаны на открытых источниках.

На очередную серию лекций он летел в 2018 году. Конспекты лежали в чемодане, сданном в багаж. Сотрудники ФСБ, судя по всему, поджидали профессора в Пулково. Они вскрыли чемодан и скопировали бумаги.

Проделали они это негласно, профессор не знал, что кто-то ознакомился с его багажом — научным и остальным. Он благополучно выступил перед студентами и вернулся в Петербург. Прошло еще два года — и за ним пришли.

Как рассказала «Команде 29» адвоката Павлова супруга ученого Татьяна Митько, утром 11 февраля в их квартиру в Мурино (город в Ленобласти к северу от Петербурга) пришли следователь, трое оперативников и двое понятых. Изъяли компьютер и все цифровые носители, пять коробок с бумагами и шесть тысяч долларов. Суд, к счастью, назначил мерой пресечения не СИЗО, а домашний арест.

С супруги, сына, коллег и адвокатов следствие взяло подписки о неразглашении. Поэтому мы не знаем, что именно чекисты сочли противозаконным в конспектах, написанных по открытым источникам и собственным публикациям автора.

— Речь идет о сведениях в области гидроакустики, — объясняет Иван Павлов. — Валерий Митько — один из ведущих российских специалистов в этой сфере. Он публиковал массу научных и учебных материалов на эту тему, разумеется — открытых.

Тогда, в 2018-м, чекисты не изъяли опасные бумаги, а дали фигуранту свозить их в Китай и обратно. Иначе говоря, выдаче гостайны, если таковая и была, не препятствовали. Спохватились спустя два года.

По информации «Команды 29», среди подводных лодок, характеристики которых Митько приводил в пример китайским студентам, нашлась и одна российская.

Даляньский университет (КНР, провинция Ляонин)Патриот и академик Арктики

Валерий Митько — последний, в ком знающие его люди могли бы заподозрить изменника. Классический советский офицер-подводник и ученый-оборонщик. Приветствовал присоединение Крыма.

— Я много общалась с ним с начала нулевых, брала комментарии по поводу Русского Севера, — говорит журналист Светлана Гаврилина. — Он всегда проявлял какую-то поразительную лояльность: «жила бы страна родная».

Валерий Митько родился в 1941 году в Чернигове. Его отец служил в органах внутренних дел, воевал, был ранен. После школы Митько приехал в Ленинград, в 1963 году окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники и попросил распределение на Тихоокеанский флот. Вскоре ему пришлось пройти Северным морским путем, они вели подводную лодку из Севастополя во Владивосток. Тогда, говорит его супруга, он и увлекся Севером. Возглавлял радиотехническую службу связи надводного корабля, потом был командиром боевой части подлодки, дослужился до звания капитана 1-го ранга. Окончил Военно-морскую академию, преподавал там, защитил кандидатскую, потом докторскую, до 1994-го возглавлял кафедру гидроакустики. Собственно, на этом, видимо, заканчивается та часть его биографии, с которой были связаны военные тайны.

С 2001 года Митько работал в комитете по внешним связям администрации Петербурга. В том самом, который когда-то возглавлял будущий президент Путин. Структурным подразделением КВС был отдел, занимавшийся контактами с Северным форумом. «Международная неправительственная организация северных регионов… Штаб-квартира находится в Анкоридже, Аляска», — сказано о форуме на сайте подкомитета по делам Севера Совета Федерации РФ. От РФ туда входят несколько регионов, в частности Петербург, от Китая — провинция Хейлундзян. Видимо, там и начались контакты Валерия Митько с коллегами из КНР, и ученого пригласили преподавать.

Главный объект исследования Валерия Митько — российские геополитические интересы в Арктике. Он имеет должность в Ассамблее народов Евразии: возглавляет ее Арктический совет. Сама ассамблея провозглашает себя как «инструмент общественной дипломатии и повышения ее роли в условиях формирования многополярного мира». Генеральный секретарь организации — давний знакомый президента Путина по работе в Дрездене, бывший глава Федеральной таможенной службы, еще раньше — гендиректор Рособоронэкспорта Андрей Бельянинов.

Изучая в числе прочего российско-китайское сотрудничество в Арктике, Митько в 2020 году выпустил тезисы к монографии «Эволюция геополитических факторов, определяющих Арктическую миссию России».

Вскоре после этого к нему и пришли из ФСБ, чтобы обвинить в измене Родине.

Группа риска

Два года между досмотром чемодана в Пулково и обыском в Мурино следствие, по информации защиты, проводило экспертизу скопированных бумаг на предмет шпионажа. И вот к февралю 2020-го эксперты утвердительно ответили на вопросы.

Валерий Митько. Фото из архива

— У нас законодательство так устроено, что эксперты — а они, как правило, аффилированы с ФСБ — при желании и при креативном подходе, при соответствующем задании сослуживцев могут что угодно подтянуть к государственной тайне, — считает Иван Павлов. — У каждого ведомства есть свои, ведомственные перечни сведений, подлежащих засекречиванию. Все эти перечни, в свою очередь, тоже изданы под грифом «секретно».

То есть в одном ведомстве сотрудники не будут знать, что составляет гостайну в другом. К тому же все пункты этих перечней сформулированы настолько расплывчато, что это дает простор для толкования.

В группе риска, над которой висит статья 275 УК РФ, литерные места занимают ученые.

— Действуют два критерия: обладаешь чувствительной информацией и имеешь контакты с зарубежными коллегами, — объясняет адвокат. — А чувствительной у чекистов считается практически любая информация. У среднего чекиста менталитет устроен так, что он изначально считает врагами всех, кто ездит за рубеж, встречается с иностранцами, делится информацией.

Профессор СПбГУ и заведующий лабораторией Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков считает, что без контактов с коллегами за рубежом науки и быть не может.

— Ни в одной области сейчас ученый не может существовать без контактов с коллегами в других странах, — замечает он. — Изолированно наука не существует. И вообще, в какой бы области вы ни работали, нужно знать, что происходит в этой области в мире. Иначе вы все время будете изобретать велосипед. Отсутствие общения с иностранными коллегами означает отставание от мирового уровня.

Независимый эксперт фонда «Сколково», в прошлом инженер ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич уверен, что в ВПК ученым все-таки придется вариться в собственном соку, избегая контактов с заграницей. Причем контактов любых.

— В советское время, когда я работал в КБ Сухого, коллега занимался марафонским бегом, — рассказал «Новой» Лукашевич. — Однажды он съездил на соревнования за границу. Когда вернулся, его три месяца мытарил первый отдел.

Выяснилось, что в том забеге участвовал какой-то китаец и якобы где-то на 26-м километре они контактировали… Три месяца человек писал в объяснительных, что даже не видел китайца.

Мы пока не знаем подробностей, как именно по версии ФСБ Валерий Митько изменял Родине. Возможно, он «виновен» примерно так же, как другой российский ученый, сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, отправлявший электронные письма бельгийским коллегам в рамках официального совместного проекта. Или как «китайский шпион» и еще один сотрудник ЦНИИмаш Владимир Лапыгин, пославший по почте демоверсию совершенно не секретной компьютерной программы.

Валерию Митько за его лекции грозит лет двадцать. Следствие позаботилось, чтобы мы и не узнали, как именно он работал на китайскую разведку: все фигуранты дела и защита, повторим, под подпиской о неразглашении, а суды по таким делам проходят в закрытом режиме.

Ирина Тумакова

спецкор «Новой газеты»