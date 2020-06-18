Эксперты назвали главные уроки пандемии

18.06.2020, 21:16, Новости дня

«COVID-19 дал нам возможность продемонстрировать, являемся ли мы больше, чем семья, местная община или национальное государство, имеем ли мы чувство гораздо более широкой солидарности, что в далеком прошлом называлось интернационализмом», – сообщил директор института Европы РАН Алексей Громыко.

Громыко назвал четыре главных урока пандемии в этой сфере.

«Первый урок пандемии: COVID-19 продемонстрировал истинные краски поведения национальных государств – феномен «национальных эгоизмов». Но вместо осуждения, я хотел бы сказать, что это нормально, когда солидарность сперва выражается на национальном уровне, на уровне местных общин, и только потом на межгосударственном и международном уровнях», – заметил он.

Об этом эксперт сообщил в ходе онлайн-дискуссии на тему «Гуманитарное сотрудничество и публичная дипломатия во время пандемического кризиса: вызовы, практики, тенденции» в рамках форума «Европейский Меридиан XXI», организованного на этой неделе Российским центром науки и культуры в Брюсселе при поддержке Института Европы РАН и Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН).

Эксперт указал, что ключевая роль национальных государств в обеспечении безопасности своего общества не противоречит важности международного и глобального сотрудничества.

«Второй урок заключается в том, что роль государственного регулирования, как видимого, так и закулисного, возрастает. Это относится как к сфере рыночных отношений, так и к социальным процессам», – сказал Громыко.

Третий урок, по его словам, заключается в том, что во время пандемии более успешными оказались государства с «более высоким уровнем сопротивляемости».

«Что это означает? Прежде всего, жизнестойкость общества, его сплоченность, чувство доверия между людьми, устойчивость ценностей, включая солидарность, доступность добровольной помощи», – заметил Громыко.

Четвертым уроком он назвал «ценность коллективных действий».

«Когда общество так сильно страдает, только коллективно можно преодолеть проблему. И здесь публичная дипломатия играет огромную роль. Гуманитарная и медицинская помощь имеет важнейшее значение для многих стран на всей планете. COVID-19 дал нам возможность продемонстрировать, являемся ли мы больше, чем семья, местная община или национальное государство, имеем ли мы чувство гораздо более широкой солидарности, что в далеком прошлом называлось интернационализмом», – сообщил Громыко.

Он заметил, что РФ пришлось столкнуться с очень печальным опытом, когда ее и другие государства, отправившие гуманитарную и медицинскую помощь в пострадавшие от пандемии страны, «обвиняли во всякого рода грехах, в политике «разделяй и властвуй», в лицемерии и даже в оккупации».

«Когда началась пандемия, я думал, что это была хорошая возможность для различных стран и государств преодолеть хотя бы некоторые из своих разногласий, не использовать эту драму для дальнейшей информационной войны. Увы, в большинстве случаев солидарность была принята в государствах, которые пребывают в «хорошей форме». Но если есть определенные геополитические проблемы, то выражения солидарности были представлены средствами массовой информации и политическими классами как ловушка, подделка, обман, надувательство, мошенничество – называйте, как хотите. К сожалению, в целом, пандемия использовалась скорее в целях конкуренции, чем в целях солидарности», – сообщил Громыко.

Президент аналитического центра «GEOPRAGMA» (Франция) Кэролайн Галактерос выразила мнение, что кризис – это не только тяжелый период, но и одновременно «время новых возможностей».

«Конечно, мы стали свидетелями появления ряда разногласий, проявлений эгоистичного поведения, но так же были и положительные моменты, если так можно сказать, даже если они были истолкованы иначе. Например, я полагаю, что впервые за последнее время мы стали свидетелями такого высокого уровня обмена данными между учеными. Я сейчас говорю не о государствах, а именно об ученых по всему миру. И возможно это произошло не с самого начала пандемии, а где-то с января начался обмен информацией», – сообщила она.

Галактерос указала, что затем начались споры и появились различия во мнениях, интерпретациях и интересах разных государств, однако сам факт очень важен.

«И я полагаю, что это должно быть отправной точкой для наращивания подобного сотрудничества в будущем на случай следующей пандемии, ведь конечно нас ждет какой-то новый кризис», – сказала она.

Эксперт добавила, что нужно затронуть и тему процессов дестабилизации государств, в том числе некоторых стран в Европе.

«И уже до речи президента Макрона мы могли наблюдать определенные процессы, которые сейчас действуют Франции. Очевидно, что пандемия ослабила страну и обнажила некоторые уязвимые моменты, ошибки, показала недочеты в том, как власти отреагировали на пандемию. И сейчас, чем более ослабленное государство, тем легче его вывести из равновесия. Я полагаю, эти процессы затрагивают не только Францию, они касаются Европы, мы наблюдаем их даже в Соединенных Штатах. Там, правда, есть свои особенности, иная система и структура государства в общем, но к этому стоит отнестись очень серьезно, поскольку в конечном счете на кону стоит суверенитет государства», – сообщила она.