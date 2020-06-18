Трамп обвинил Китай в намеренном заражении мира коронавирусом

18.06.2020, 21:16, Новости дня

Президент США Дональд Трамп не исключает вероятность того, что власти Китая могли специально не предпринимать более активных действий, чтобы не допустить распространения коронавируса в другие страны.

«Есть вероятность, что это было преднамеренно», – сообщил Трамп в интервью The Wall Street Journal.

Американский лидер предполагает, что Пекин своим бездействием якобы мог пытаться нанести ущерб экономике ряда других государств. Трамп отметил, что до начала пандемии экономическая ситуация в США была очень благоприятной, передает ТАСС.

При этом Трамп признал, что разведка США не получала каких-либо сведений, подтверждающих эту версию. По мнению американского президента, более вероятно, что Китай допустил некие ошибки в борьбе с распространением коронавируса.

Трамп также оценил возможность того, что власти КНР специально не препятствовали распространению вируса в другие страны.

«Я не думаю, что они бы сделали такое. Но нельзя знать наверняка. Это нанесло ущерб», – сообщил он.

Ранее Трамп говорил, что власти Соединенных Штатов намерены выяснить, почему Пекин не остановил распространение вируса. При этом Трамп заверил, что США готовы к конструктивному взаимодействию с КНР.

США обвиняют Китай в намеренном сокрытии или уничтожении доказательств вспышки коронавируса. Пекин называет эти утверждения необоснованными.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США взыскать с Китая убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Речь может идти о колоссальной сумме – 6 трлн долларов. Вслед за США компенсаций от Китая за коронавирус захотели в Британии.

В Москве требования Вашингтоном компенсаций от Пекина назвали недопустимыми.

Трамп при этом заявил, что из-за коронавируса «иначе взглянул» на торговую сделку с Китаем. В мае глава американской администрации допустил, что Соединенные Штаты могут полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом. Он также говорил, что очень разочарован в Китае.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Помпео пообещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе.