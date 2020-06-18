Путин назвал «реально опасной» резолюцию Европарламента с обвинениями в адрес СССР

18.06.2020, 21:16, Новости дня

Резолюция Европарламента, обвиняющая СССР наряду с нацистской Германией во Второй мировой войне, скандальна и чревата реальной опасностью, сообщил президент РФ Владимир Путин в своей статье для National Interest.

В статье Путин призывает все страны обеспечить сохранение и развитие системы международных отношений, сформировавшейся после Второй мировой войны, передает ТАСС.

«Создание современной системы международных отношений – один из наиболее важных итогов Второй мировой войны. Задача всех тех, кто берет на себя политическую ответственность, и прежде всего представителей держав-победительниц во Второй мировой войне, – гарантировать, что эта система будет сохранена и улучшена», – считает Путин.

Президент в статье отмечает, что сторонники пересмотра Второй мировой подрывают основы всей послевоенной Европы.

«К сожалению, это показывает умышленную политику, нацеленную на уничтожение поствоенного мирового порядка, создание которого было делом чести и ответственности государств, ряд представителей которых сегодня проголосовал за эту лживую резолюцию», – пишет российский лидер, комментируя шаги ряда европейских политиков.

Он указал, что имеет в виду принятую Европарламентом 19 сентября 2019 года резолюцию, в которой фактически ставится знак равенства между СССР и нацистской Германией.

«Те, кто намеренно ставит этот [послевоенный] консенсус под вопрос, подрывают сами основы всей послевоенной Европы», – указал президент России.

Президент в статье подчеркивает, что именно СССР И Красная армия, что бы кто ни пытался доказать сегодня, сделали основной вклад в разгром нацизма, передает РИА «Новости».

Он также затронул свое предложение по проведению саммита пятерки СБ ООН, высказанное зимой.

«Без сомнения, саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании может сыграть важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы и продемонстрирует общую приверженность духу союзничества, тех гуманистических идеалов и ценностей, за которые наши отцы и деды сражались плечом к плечу», – написал Путин.

Российский лидер выразил надежду, что такая встреча состоится как можно скорее.

«Наши коллеги, мистер Си Цзиньпин, мистер Макрон, мистер Трамп, мистер Джонсон поддержали российскую инициативу провести встречу лидеров пятерки ядерных держав – постоянных членов Совета Безопасности. Мы благодарим их за это и надеемся, что такая личная встреча сможет пройти как можно скорее», – отметил президент России.

По словам Путина, на саммите могут обсудить общие принципы в мировых делах и последствия пандемии.

«Прежде всего, по нашему мнению, полезно было бы обсудить шаги по выработке общих принципов в мировых делах», – написал Путин.

Он предложил открыто обсудить вопросы сохранения мира, усиление глобальной и региональной безопасности, контроля за вооружениями, противодействия терроризму, экстремизму и другие вызовы и угрозы. В нынешней ситуации, написал он, особое место в повестке займет ситуация в мировой экономике – в том числе связанная с посткоронавирусным кризисом.

«Довольно часто звучавшие в последние годы призывы к запрещеню права вето, к лишению постоянных членов Совета Безопасности особых возможностей на самом деле являются безответственными. В конечном счете, если это произойдет, ООН в сущности станет Лигой Наций – встречей для пустых раговоров без какого-либо влияния на мировые процессы. К чему это привело, хорошо известно», – написал президент.

Статья опубликована в четверг в журнале The National Interest на английском языке. В пятницу выйдет ее перевод на русский язык на сайте Кремля.