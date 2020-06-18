Опубликована статья Путина о Второй мировой войне

18.06.2020, 21:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин опубликовал статью о Второй мировой войне в журнале National Interest. Статья называется «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».

В статье, опубликованной на сайте National Interest, Путин предложил провести «всестороннюю оценку» наследия Второй мировой войны. Президент РФ большое внимание уделил Мюнхенскому сговору, которое, как заметил Путин, европейские политики, в частности, польские лидеры, «хотят смести под ковер».

«С момента окончания Великой Отечественной войны прошло 75 лет. За эти годы выросло несколько поколений. Политическая карта планеты изменилась. Советский Союз, который одержал эпическую, сокрушительную победу над нацизмом и спас весь мир, исчез. Кроме того, события той войны давно стали далеким воспоминанием даже для ее участников. Так почему же РФ отмечает 9 Мая как самый большой праздник? Почему жизнь почти остановилась 22 июня?» – написал он в начале статьи.

В статье Путин рассказывает в том числе о значении войны для своей семьи. Он напомнил, что в блокадном Ленинграде умер его брат Витя, а отец, освобожденный от службы, сам вызвался защищать свой родной город и был тяжело ранен.

«И чем больше лет проходит, тем больше я чувствую необходимость поговорить с родителями и узнать больше о военном периоде их жизни. Однако у меня больше нет возможности сделать это. Вот почему я дорожу в своем сердце этими разговорами с отцом и матерью на эту тему, а также их эмоциями», – написал Путин.

Президент признается, что часто задается вопросом о том, что бы делало сегодняшнее поколение.

«Я вижу молодых врачей, медсестер, иногда молодых выпускников, которые отправляются в «красную зону», чтобы спасти жизни. Я вижу наших военнослужащих, которые борются с международным терроризмом на Северном Кавказе и до самого конца сражались в Сирии. Они такие молодые. Многим военнослужащим, которые были частью легендарной бессмертной 6-й парашютно-десантной роты, было 19-20 лет. Но все они доказали, что заслужили унаследовать подвиг воинов нашей Родины, защищавших ее в годы Великой Отечественной войны», – пишет Путин.

Он подчеркивает, что мы «несем ответственность перед своим прошлым и нашим будущим», чтобы подобные трагедии не повторились.

«Поэтому я был вынужден опубликовать статью о Второй мировой войне и Великой Отечественной войне. Я несколько раз обсуждал эту идею с мировыми лидерами, и они продемонстрировали свою поддержку. На саммите лидеров СНГ, состоявшемся в конце прошлого года, мы все согласились об одном: важно передать будущим поколениям память о том, что нацисты были побеждены в первую очередь советским народом и что представители всех республик Советского Союза сражались бок о бок», – сообщил Путин.Он отметил, что «давно пора пересмотреть уроки прошлого», и заметил, что было много в последнее время «плохо замаскированных опасностей и громких обвинений». Путин пишет, что некоторые политики «по привычке» поспешили заявить, что РФ «пытается переписать историю».

«Однако им не удалось опровергнуть ни одного факта, опровергнуть ни одного аргумента. Действительно трудно, если не невозможно, спорить с оригинальными документами, которые, кстати, можно найти не только в российских, но и в зарубежных архивах», – сообщил Путин.

Он сообщил, что хотел бы напомнить «очевидный факт» – коренные причины Второй мировой в основном связаны с решениями, которые были приняты после Первой мировой войны.

«Версальский договор стал символом серьезной несправедливости по отношению к Германии. Это в основном подразумевало, что страну нужно было ограбить, заставив платить огромные репарации западным союзникам, которые истощали ее экономику», – написал он, напомнив о пророчестве французского маршала о том, что «Это не мир, а перемирие на 20 лет».

Президент РФ заметил, что национальное унижение «стало благодатной почвой для радикальных настроений мести» в Германии, и на эмоциях людей умело играли нацисты, толкая немцев к войне.

«Как это ни парадоксально, западные государства, особенно Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, прямо или косвенно способствовали этому. Их финансовые и промышленные предприятия активно инвестировали в немецкие заводы и заводы, производящие военную продукцию», – сообщил президент.

Полный текст статьи доступен по ссылке.

Ранее в Кремле заявили, что не будут анонсировать выход статьи Путина о Второй мировой войне.

В воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин уже написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. О планах подготовить статью о предшествовавших войне событиях, основанную на архивных документах, Путин рассказал еще в декабре 2019 года на большой пресс-конференции.