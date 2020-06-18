Нафтогаз задумал добывать углеводороды вблизи Крыма

18.06.2020, 21:08, Новости дня

Нафтогаз намерен возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря с привлечением инвесторов, сообщил главный исполнительный компании Отто Ватерландер.

«У нас есть амбиция перейти в Черное море, мы уверены, что там большие ресурсы», – передает его слова «Корреспондент.net».

Ватерландер пояснил, что Нафтогаз ранее добывал сырье на черноморском шельфе вблизи Крыма, однако после возвращения Крыма в состав РФ добыча была прекращена.

В феврале Нафтогаз подготовил новую 10-летнюю стратегию «Трезубец» по наращиванию добычи газа: компания планирует разработку шельфового месторождения в Черном море, этот участок площадью 9,5 тыс. квадратных километров находится в непосредственной близости от месторождений, где ведет добычу газа национализированный нынешней крымской властью «Черноморнефтегаз».