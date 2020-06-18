 

Путин рассказал о жестких разговорах с коллегами

18.06.2020, 21:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в эфире «России 1» признался, что ведет иногда жесткие разговоры в своем рабочем кабинете с коллегами.

«У нас бывают и жесткие разговоры», – передает его слова РИА «Новости».

На вопрос о том, какая энергетика в Кремле, Путин заметил, что не задавался этим вопросом.

«Я даже не думаю об этом», – сказал президент.

В прошлом году Путин рассказал, как реагирует на невыполнение его поручений подчиненными.

В 2018 году президент рассказал, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков «несет иногда такую «пургу», что Путин удивляется: «Чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?».



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