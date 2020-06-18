 

СерпомПо: «Слабость Сибири»

18.06.2020, 20:54, Разное

Это из разряда соломинки в чужом глазу и бревна в своем 🎥. На западе Германии вспышка коронавируса: он обнаружен у 600 работников мясокомбината в Реда-Виденбрюк, тревожится ТАСС, ссылаясь на местную газету.

И почему-то совсем не тревожится за Амурский газоперерабатывающий завод (часть газпромовского проекта «Сила Сибири»), о котором мы уже писали как раз в связи с эпидемией.

С конца мая-начала июня в соцсетях, YouTube начала распространяться информация о вспышке коронавируса на строительстве одного из крупнейших в мире Амурского ГПЗ. Цифры заболевших «гуляют» – от нескольких сотен до нескольких тысяч. ТАСС, как и другие госСМИ, упомянули о заражении строителей только 15 июня, между прочим, в новости о доставленном в область медоборудовании.

Хотя очевидно, что вспышка случилась сильно раньше. С 3 июня военные начали проводить дезинфекцию на объектах ГПЗ и соседнем городе Свободный. 6 июня на стройку прибыл специализированный отряд медиков, а также доставлено 10 тонн и СИЗ.

Тем не менее еще 11 июня, когда о ситуации на Амурском ГПЗ написали уже солидные региональные СМИ, власти области уверяли, что заболевших на стройке нет.

Лишь вчера в том, что COVID-19 диагностирован у 158 работников, признался гендиректор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Лебедев. От вопроса о количестве бессимптомных носителей вируса на стройке топ-менеджер уклонился.

13 июня вспышку ковида на строительстве наконец разглядел губернатор Амурской области Орлов, он сказал о 136 заболевших.

Но совершенно очевидно, что не было бы и этих откровений, если бы властям и менеджменту удалось не допустить утечки информации. Потому что до этого в СМИ ( включая ТАСС ) массово шли пиар-публикации, о том, как в разгар эпидемии не стали останавливать стройку, потому что хорошо обезопасили работников, в основном вахтовиков, от угрозы заражения.

О том, как крупнейшая стройка «Газпрома» реально пережила коронавирус, возможно, узнаем постфактум. Сейчас не до того: компания готовится делить дивиденды за 2019 год в размере 30% от чистой прибыли.



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