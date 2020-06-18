 

Эксперт объяснил решение Роскомнадзора снять ограничения с Telegram

18.06.2020, 20:53, Новости дня

В настоящий момент Telegram просто не может предоставить ключи шифрования от переписки пользователей, поскольку единого центра управления уже просто не существует. В связи с этим требования Роскомнадзора устарели, рассказал газете ВЗГЛЯД учредитель АНО «ПравоРоботов» руководитель рабочих групп по законодательному регулированию цифровой экономики при Госдуме РФ Никита Куликов.

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял ограничения с мессенджера Telegram. Уточняется, что основатель приложения Павел Дуров «высказал готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

«Нельзя назвать разблокировку Telegram каким-то внезапным событием. Технологии каждый год развиваются, и они не подстраиваются под законы, наоборот, законы пытаются подстроить под них. И, как известно, Telegram создавал свою платформу, а именно, планировалось перевести все на блокчейн, чтобы дополнить экосистему какими-либо другими функциями», – говорит Куликов.

Он объясняет, что если система переходит уже в сторону блокчейна, а Telegram давно движется в этом направлении, то никакие ключи шифрования уже не применимы. Дело в том, что блокчейн – это публичная сеть, которая создает какое-то количество копий, и единого центра управления уже не существует.  

«Исходя из этого можно сказать, что надобность и формулировки, которые технологически закладывал Роскомнадзор, устарели, в связи с чем их требования просто решено убрать, потому что идет своего рода диссонанс. Да, нормативно-правовой акт и решение суда существуют, но реализация уже невозможна из-за технологических особенностей. Также это было актуально на момент принятия, но со временем актуальность блокировки данного мессенджера пропадает», – поясняет Куликов.

Роскомнадзор блокирует данный мессенджер на территории РФ с апреля 2018 года. Такое решение было вынесено после того, как Telegram отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению решение Роскомнадзора разблокировать Telegram.



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