 

Минск заявил о причастности «больших начальников в Газпроме» к делу Бабарико

18.06.2020, 20:53, Новости дня

Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии заявил, что Газпрома может быть причастен к противоправной деятельности «Белгазпромбанка» и его бывшего главы Виктора Бабарико, ныне претендующего на пост белорусского президента.

«Кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в Газпроме, а, может быть, и выше», – передает слова главы КГК Ивана Тертеля «Интерфакс».

Он заявил, что денежные средства, которые Бабарико называет своими, якобы были «незаконно выведены» из Белоруссии по системе офшоров и «распределены между участниками противоправной деятельности».

В четверг Бабарико был задержан за якобы имевшую место попытку воздействия на свидетелей и сокрытие улик преступления. Сына Бабарико отправили в СИЗО.

У него осталась техническая возможность стать официальным кандидатом в президенты. Адвокаты Бабарико подали жалобу в генпрокуратуру страны на недопуск адвокатов к своему подзащитному.

В доме экс-главы «Белгазпромбанка» прошел обыск.



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