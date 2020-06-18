Актриса Галина Дашевская попала под поезд в Подмосковье

18.06.2020, 20:53, Новости дня

Поезд сбил насмерть заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую в районе станции «Жаворонки» Белорусского направления Московской железной дороги, сообщили в четверг в правоохранительных органах.

«В районе станции «Жаворонки» Белорусского направления МЖД поезд сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую. Она скончалась от полученных травм», – сообщил источник ТАСС.

В свою очередь в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу подтвердили информацию о том, что сбита женщина.

«На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, устанавливают обстоятельства произошедшего», – отметили в пресс-службе.

Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, по факту гибели женщины 1941 года рождения начата проверка.

«Она пыталась перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал и была сбита поездом. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия», – передает РИА «Новости» ее слова.

Театр им. Моссовета подтвердил новость.

«Галина Самуиловна скончалась сегодня. Она очень много играла в театре. Это тяжелая для нас утрата во всех смыслах», – сказали в театре.

Галина Дашевская родилась в 1941 году. Окончила в 1964 году студию при театре им. Моссовета под руководством Ю. А. Завадского и с тех пор играла в этом театре. Также Дашевская снималась в кино, в том числе в фильмах «Белое солнце пустыни» и «Июльский дождь».