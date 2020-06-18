Представителя РФ вызвали в МИД Литвы

18.06.2020, 20:48, Новости дня

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства РФ в связи с законопроектом депутата Госдумы Алексея Журавлева об отзыве постановления 1989 года с осуждением пакта Молотова – Риббентропа и секретных протоколов к нему, информирует дипмиссия.

В посольстве отмечают, что на встрече с российским советником-посланником замминистра иностранных дел Литвы Далюс Чекуолис «в назидательном ключе изложил точку зрения своей страны о «пакте Молотова – Риббентропа», передает РИА «Новости».

Российский дипломат, как указывает посольство, «отвел обвинения» Литвы в «историческом ревизионизме» и в «оккупации».

«Им выражено недоумение в гипертрофированной избирательности литовских подходов к оценкам исторических событий той поры, подтолкнувшим Советский Союз к заключению советско-германского договора о ненападении. Подчеркнута необходимость прекращения литовской стороной агрессивной риторики в отношении России, более взвешенного и беспристрастного отношения со стороны Вильнюса к совместному прошлому и настоящему», – заключили в посольстве.

МИД Литвы выразил «глубокую обеспокоенность» законопроектом, заявив, что «сговор двух диктаторов» ранее «неоднократно осуждался» и международным сообществом, и самой Россией.

«Он также выразил надежду, что у Думы хватит мудрости, чтобы отвергнуть проект, который возвращает сегодняшнюю Россию в тоталитарное прошлое», – сообщил МИД.

Ранее министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла в Таллине Александра Петрова из-за законопроекта об отзыве осуждения пакта Молотова – Риббентропа и секретных протоколов к нему, который рассматривается Госдумой.

В Кремле заявляли, что не знают об этой инициативе.