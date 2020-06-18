Родители в США запоили ребенка водой до смерти

18.06.2020, 20:48, Новости дня

Полиция американского штата Колорадо арестовала супружескую пару, которая заставляла ребенка пить воду и тем самым погубила его, пишет Gazette.

Отец 11-летнего мальчика и мачеха заставляли его пить по два литра воды каждый день, так как считали, что он страдал от наследственного урологического заболевания, в результате чего в марте этого года ребенок умер, передает РИА «Новости».

Уточняется, что накануне смерти мальчику за четыре часа пришлось выпить около трех литров воды. Это вызвало рвоту, ребенок жаловался на боль в ногах, а затем стал сонливым и перестал говорить. Следующим утром отец нашел его окровавленным с пеной во рту. Врачам не удалось спасти мальчика.

Смерть была вызвана гипергидратацией – состоянием, при котором избыток воды в организме приводит к отеку легких и мозга. Кроме того, на лбу и левой брови ребенка была кровь, а по всему телу синяки.

В полиции заподозрили, что от жестокого обращения пострадали еще пятеро других детей, которых воспитывали супруги. Всего же в семье было девять детей.

Супругов обвинили в убийстве, жестоком обращении с ребенком, повлекшем смерть, и шести случаях жестокого обращения с детьми.

Ранее в Кировской области был вынесен приговор матери, оставившей двух малолетних детей без присмотра на несколько дней в закрытом доме.