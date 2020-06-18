 

Путин ответил на слова Зеленского об «участии» СССР в развязывании войны

18.06.2020, 20:48, Новости дня

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР якобы участвовал в развязывании Второй мировой войны, имеют негативное значение как для отношений Москвы и Киева, так и для него самого, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на «России 1».

«Негативно», – сказал Путин в ответ на вопрос, как подобные заявления Зеленского, сделанные в начале этого года, отразятся на отношениях двух стран.

«Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича, ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны», – передает слова российского лидера ТАСС.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз. В Кремле отметили, что мнение Зеленского об ответственности СССР за начало войны наравне с нацистской Германией недопустимо.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Зеленского предательством истории своего народа.



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