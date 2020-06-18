От бальзамов с сенсорной текстурой до юбилейных BB-карандашей: бьюти-дайджест недели

18.06.2020, 20:47, Разное

Erborian

Первый BB-крем в Европе, Erborian, ставший бестселлером в России, отмечает 10-летний юбилей. Изначально ВВ-крем был создан дерматологами в Корее как SOS-средство против видимых несовершенств для скрытия шрамов, покраснений, дефектов и выравнивания тона кожи. Он действительно отлично маскирует неглубокие шрамы и морщинки, перекрывает красноту и высыпания, выравнивает тон. Erborian, в свою очередь, разработал уникальную формулу BB-крема, обогащенную активными ингредиентами, которая превращает процесс нанесения продукта в легкий и приятный ритуал. BB-карандаш с женьшенем – продолжение истории ВВ. Культовое средство, обеспечивающее идеальный финиш и эффект “кожи младенца”, в этом году предстало в новом формате.

Givenchy

Лаборатории Givenchy представляют бальзам для губ Le Rose Perfecto Liquide c новой сенсорной текстурой, обогащенной питательным маслом Ши, экстрактом клюквы и сферами гиалуроновой кислоты. Формула также содержит масло розового перца для защиты губ и экстракт ментола для улучшения микроциркуляции и ощущения легкой освежающей прохлады. Сразу после нанесения губы разглаживаются, выглядят более объемными и четкими, а ощущение комфорта и увлажнения длится больше 8 часов.

NUXE

Французский косметический бренд NUXE представил новый продукт – цветочное сухое масло Huile Prodigieuse Florale. Входящий в его состав комплекс растительных масел питает, восстанавливает и смягчает кожу лица и тела, улучшает качество волос. Средство обладает антиоксидантными свойствами и защитным эффектом от загрязнений, предотвращает появление растяжек. Содержит 96,9% натуральных ингредиентов и не содержит парабены.

“Время Красоты”

Среди новинок клиники “Время Красоты” – “дуэт” филлеров для губ Belotero Lips, способный заменить привычные помаду и карандаш, биоревитализант Belotero Hydro для восстановления кожи после самоизоляции, а также новый аппарат для коррекции фигуры – Beautylizer. Кроме того, телеведущая и совладелица клиники Яна Лапутина запустила YouTube-проект “Лапутина Show.Преображение”, в котором 4 героини в кратчайшие сроки проходят полную трансформацию с помощью пластического хирурга, косметолога, психолога и стилиста.

Clarins

21 июня отмечается международный день борьбы с БАС (БАС – боковой амиотрофический склероз), или как его еще называют – болезнь Стивена Хокинга. Это редкое и неизлечимое заболевание, при котором человек постепенно теряет способность двигаться, говорить, глотать и дышать, при этом оставаясь в сознании. 19 июня фонд “Живи сейчас” при поддержке компании Clarins и других партнеров запускает 10-часовой марафон #ДвижениеПротивБАС: 10 часов подряд профессиональные спортсмены, артисты и блогеры будут делиться своими навыками, советами и лайфхаками, как продолжать движение в любой ситуации. Цель проекта – собрать 2 миллиона рублей на работу уникальной службы помощи людям с БАС, которая действует в фонде “Живи сейчас”. За каждый выложенный пост с хэштегом #ДвижениеПротивБАС компания Clarins перечислит 100 рублей в поддержку фонда.

L’Oreal Professionnel

Компания L’Oréal разработала руководство для парикмахеров по соблюдению правил гигиены с учетом рекомендаций ВОЗ, чтобы предупредить распространение Covid-19, – оно доступно для скачивания на сайте бренда. Марка L’Oreal Professionnel в связи с этим разработала ряд экспресс-услуг, наиболее востребованных после периода самоизоляции. Каждая из них займет не больше часа и будет выполнена с соблюдением всех мер безопасности. Разрабатывая сервисы, бренд с особым вниманием отнесся к парикмахерской философии La French, которая является приоритетным трендом в окрашивании для L’Oreal Professionnel.

L&L SKIN

Японский лифтинг-массажер MAMI работает в комплексе, совмещая воздействие микротоковой терапии, горячего и холодного массажа, а также фото-(LED) и ионо-терапии. Такой набор опций помогает решать сразу несколько проблем, включая снятие отечности, устранение темных кругов, снятие воспалений, устранение акне, сужение пор, лифтинг кожи, разглаживание морщин, ускорение обменных процессов и многое другое. Он изготовлен из безопасных материалов, не вызывает аллергии, а также отличается водонепроницаемостью.

Puressentiel

Арсенал французского бренда Puressentiel пополнился комплексом эфирных масел для диффузора. Гамма состоит из 5 тщательно подобранных и специально собранных вместе комплексов эфирных масел: “Дзен”, “Легкое дыхание”, “Цитронелла + 3 эфирных масла”, “Чистый воздух” и “Прованс”. Комплекс гармонизирует атмосферу в жилых помещениях, помогает расслабиться, нормализовать сон, обладает антибактериальными свойствами, защищает от насекомых, помогает очистить воздух в помещениях.

Librederm

Коллекция антивозрастных средств MEZOLUX, основанная на уникальных омолаживающих свойствах водорослей моря Ируаз, включает в себя ультраувлажняющий дневной крем MEZOLUX. Он предназначен для насыщенного увлажнения сухой и очень сухой кожи лица, шеи и зоны декольте, обладает очень сильным природным лифтинг-эффектом (биоармирующим эффектом). Крем позволяет удерживать влагу в кератиноцитах (клетках эпидермиса) в любую погоду при различных факторах воздействия внешней среды.

Silcot

Косметические паффы от японского бренда Silcot призваны обеспечить эффективное и бережное нанесение уходовых или косметических средств, предотвращая возникновение проблем кожи. Они не только удаляют макияж, очищают и увлажняют кожу лица, но и трансформируются в удобные патчи с анатомической структурой. Это позволяет сделать маску для глаз с любимым средством. Особое внимание при их создании было уделено натуральности и экологичности состава: в нем отсутствуют химические реагенты и добавки.

Oriflame

Oriflame представляет новую линейку солнцезащитных средств для всей семьи и для любой ситуации – Sun 360. Благодаря технологии Multi-Rays, увлажняющим компонентам и натуральным экстрактам шведских растений санскрины помогут добиться красивого и ровного загара и дольше сохранить его. Новая линейка – это шесть продуктов для лица и тела: спрей c SPF 50, крем для чувствительной кожи с SPF 50+, детский крем c SPF 50, лосьон с SPF 30, стик с SPF 30 и охлаждающее желе после загара.

Maxler

Среди продуктов Maxler – Zinc Picolinate, который, по словам экспертов бренда, усваивается лучше, нежели другие формы цинка. Цинк играет важную роль в функционировании иммунной системы. Он необходим для метаболизма, пищеварения, нервной системы и других важных функций в организме. Этот минерал также важен для здоровья кожи и производства протеинов в организме. Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.