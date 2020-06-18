 

Мнение: Испытание новой иранской противокорабельной ракеты

18.06.2020, 20:40, Разное

Испытание новой иранской противокорабельной ракеты с эффективной дальностью в 280 километров.
В отличие от прошлых учений, на этот раз все прошло штатно.

Видео испытаний https://twitter.com/search?q=Iran%20cruise%20missile&src=typed_query&f=live

Иранцы особо и не скрывают, что данный тип оружия призван повысить эффективность иранского флота и морских сил КСИР в противостоянии с боевыми кораблями США и стран НАТО, в первую очередь в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Источник: Colonel Cassad



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