Мнение: Испытание новой иранской противокорабельной ракеты

18.06.2020, 20:40, Разное

Испытание новой иранской противокорабельной ракеты с эффективной дальностью в 280 километров.

В отличие от прошлых учений, на этот раз все прошло штатно.

Видео испытаний https://twitter.com/search?q=Iran%20cruise%20missile&src=typed_query&f=live

Иранцы особо и не скрывают, что данный тип оружия призван повысить эффективность иранского флота и морских сил КСИР в противостоянии с боевыми кораблями США и стран НАТО, в первую очередь в Персидском заливе и Ормузском проливе.