Мнение: Испытание новой иранской противокорабельной ракеты
18.06.2020, 20:40, Разное
Испытание новой иранской противокорабельной ракеты с эффективной дальностью в 280 километров.
В отличие от прошлых учений, на этот раз все прошло штатно.
Видео испытаний https://twitter.com/search?q=Iran%20cruise%20missile&src=typed_query&f=live
Иранцы особо и не скрывают, что данный тип оружия призван повысить эффективность иранского флота и морских сил КСИР в противостоянии с боевыми кораблями США и стран НАТО, в первую очередь в Персидском заливе и Ормузском проливе.
Источник: Colonel Cassad
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