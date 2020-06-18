 

Агаларов о неуверенности в начале музыкальной карьеры: Отец достаточно требователен

18.06.2020, 20:37, Разное

Артист отметил, что никто не воспринимал всерьез его увлечение музыкой. Семья Агаларова дружила с Магомаевым, и Муслим Магомедович говорил отцу Эмина, что мальчику нужно петь, а не становиться бизнесменом.

“Я всегда понимал, что отец у меня достаточно требователен, плюс я получил бизнес-образование, всегда работал”, – говорит знаменитость. “Осознавал, что заниматься музыкой я обрету право, только когда встану на ноги”, – признался артист.

Позволить себе сольную карьеру Эмин Агаларов смог только в возрасте 25 лет, дебютный альбом вышел в 2006 году. Первые шаги он начинал как исполнитель англоязычных треков, однако скоро выпустил русский сингл.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Июн 2020 в 3:49 PDT

Он объясняет поворот в творчестве тем, что в России сложно продвигать музыку на неродном для большинства языке. “Когда мы приезжали с концертом в город Уфа, в тысячник, в ДК, мы продавали 200 билетов. Как только появилась одна песня “Я лучше всех живу”, сразу мы начали собирать ползала”, – рассказал Эмин Агаларов.

Певец уверен, работая и гастролируя по нашей стране, сложно быть полноценным артистом с англоязычным репертуаром. Впрочем, он считает, что пока еще не нашел себя как исполнителя русскоязычных композиций. “Если люди приходят на мой концерт, они получают всего понемножку”, – улыбается музыкант.



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