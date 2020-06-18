Жена Овечкина показала фото новорожденного сына

18.06.2020, 20:37, Разное

Александр Овечкин и Анастасия Шубская состоят в отношениях с 2015 года. В 2016-м у влюбленных была свадьба. Через два года девушка подарила избраннику сына. Мальчика назвали Сергеем. На этом супруги не остановились.

В начале 2020-го Александр и Анастасия сообщили, что в их семье скоро снова произойдет пополнение. 27 мая избранница хоккеиста родила второго наследника. Малышу дали имя Илья.

Недавно Шубская поделилась в своем инстаграм-аккаунте новым снимком месячного сына. Опубликованное фото было сделано через три дня после родов. На кадре видно, как малыш спит в кроватке около водоема. Рядом находится его отец. Александр лежит на шезлонге и смотрит вдаль.

Недавно хоккеист признался, что с появлением детей изменился. Он стал гораздо нежнее, ответственнее. Спортсмен каждую свободную минуту проводит вместе с наследниками и возлюбленной.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Янв 2019 в 9:36 PST

Напомним, Александр Овечкин живет в США с 2005 года. Тогда же он стал нападающим “Вашингтон Кэпиталз”. Хоккеист является обладателем Кубка Стэнли.