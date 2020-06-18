В ООН проходят слушания о проблеме расизма в США

18.06.2020, 20:35, Новости дня

Перед началом дебатов, посвященных расизму в правоохранительных органах США, постоянный представитель США при учреждениях ООН в Женеве Эндрю Бремберг заявил, что любая резолюция Совета по правам человека относительно данной темы должна быть всеобъемлющей, и касаться также других стран, где существует проблема расизма.

«Являясь ведущим защитником прав человека в мире, мы призываем все правительства продемонстрировать тот же уровень прозрачности и подотчетности, которые демонстрируют США и наши демократические партнеры. Мы не за пределами контроля, однако любая резолюция Совета по правам человека по этой теме должна быть всеобъемлющей и должна назвать другие страны, где расизм является проблемой», – заявил посол США при учреждениях ООН в Женеве.

На дебатах выступил и Филонис Флойд – брат убитого в Миннеаполисе Джорджа Флойда .

«Полицейские не проявили пощады, гуманности и замучили моего брата до смерти посреди улицы в Миннеаполисе, когда толпа свидетелей наблюдала и умоляла их остановиться. Этим самым они в который раз продемонстрировали темнокожим людям, что жизни афроамериканцев не имеют значения в США», – отметил он.

Специальный докладчик ООН по расизму в среду заявила, что несправедливость и дискриминация «глубоко укоренились» в правоохранительных органах США.

«Наш анализ заключается в том, что в Соединенных Штатах эта проблема не ограничивается конкретной правоприменительной практикой или действиями отдельных должностных лиц, она распространяется на законы и политику, регулирующую правоохранительные органы. // Эта несправедливость и дискриминация настолько глубоко укоренились в правоохранительных органах, что даже во время протестов продолжают поступать сообщения о внесудебных убийствах чернокожих со стороны полиции. Эта несправедливость и дискриминация также затрагивают другие расовые и этнические меньшинства. Несмотря на несколько десятилетий полицейской реформы, вмешательства властей и судебного надзора, это насилие и расовая несправедливость сохраняются», – заявила Тендаи Ачиуме.

Она призвала ООН создать «комиссию по расследованию или другой механизм, уполномоченный расследовать системный расизм в правоохранительных органах во всем мире».

По мнению участников совещания, смерть Флойда нарушает Устав Организации Объединенных Наций, не является единичным случаем, и демонстрирует давно существующий и глубоко укоренившийся расизм, жестокость полиции и неравенство в Соединенных Штатах.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, подчеркнула, что волна протестов после убийства Джорджа Флойда была действительно глобальной, и призвала Совет по правам человека усилить внимание к вопросам расизма и расовой дискриминации.

«Терпение исчерпано. Жизни темнокожих важны. Жизни коренных народов важны. Жизни людей с другим цветом кожи важны. Все люди рождаются равными в своем достоинстве и правах, и это то, за что выступает этот Совет», – подчеркнула Мишель Бачелет.

США вышли из Совета ООН по правам человека по правам человека два года назад и не участвуют в дебатах.

Ожидается, что по итогам дебатов будет принята резолюция. Активисты заявляют, что официальные лица США стремятся смягчить рассматриваемый проект.