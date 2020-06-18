Владимир Зеленский: Украина требует полноправного членства в Евросоюзе

18.06.2020, 20:35, Новости дня

КИЕВ – Восточное партнерство полезно для Украины, если приближает украинское государство к членству в Европейском Союзе. Об этом сказал 18 июня президент Владимир Зеленский во время выступления в формате видеоконференции лидеров Восточного партнерства.

«Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то – стратегического партнерства с Европейским Союзом, кто стремится к интеграции в общий рынок на основе «четырех свобод», а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в Евросоюзе», – заявил Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Владимир Зеленский выразил уверенность в возможности совместного преодоления вызовов, «в частности последствия пандемии коронавируса, с помощью углубления интеграции и увеличения координации между странами, а не благодаря политической самоизоляции и протекционизму».

«[…] Перед нами стоят очень непростые задачи: защитить жизнь и здоровье граждан, восстановить межчеловеческие и деловые контакты, вывести экономику из кризисной траектории», – отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский президент поблагодарил Евросоюз за поддержку, в том числе за новую программу макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро, «которая является важной и своевременной».

Владимир Зеленский отметил, что Украина со своей стороны также поддерживала европейских партнеров: украинские медики пришли на помощь итальянским коллегам, а украинские самолеты доставляли медицинские грузы в страны Евросоюза.

О приоритетах Евросоюза

Президент Европейского Совета Шарль Мишель констатирует, что Восточное партнерство является приоритетом внешней политики Европейского Союза, сообщает 18 июня информационное агентство «Интерфакс-Украина».

Шарль Мишель констатировал, что уже существующие соглашения об ассоциации с Украиной, Грузией и Молдавией предоставляют для этого «огромный потенциал».

«Мессидж, который мы сегодня посылаем – очень четкий – мы хотим улучшить эти отношения, потому что это партнерство для нас стратегическое», – заявил Шарль Мишель в Брюсселе в ходе видео-пресс-конференции, которая состоялась по окончании видеоконференции лидеров Восточного партнерства (ВП).

Украина и Восточное партнерство

Напомним, что в 2007 году Украина и Евросоюз начали переговоры о новом Соглашении об ассоциации, которое предусматривало также создание углубленной Зоны свободной торговли. Переговоры были завершены в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – состоялось парафирование документов. Однако 21 ноября 2013 года, буквально накануне саммита Восточного партнерства в Вильнюсе, где стороны могли подписать Соглашение, Кабинет министров Украины принял распоряжение, которым приостановил подготовку к подписанию документов в столице Литвы.

Приостановка развития евроинтеграционного вектора в ноябре 2013 года администрацией бывшего президента Виктора Януковича вызвала протесты в украинском обществе.

Восточное партнерство – инициатива Европейского Союза, которая направлена на развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Беларусью.

Восточное партнерство – выйти на высший уровень

Руководитель международных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Виталий Мартынюк отмечает, что Украину де-факто в инициативах Восточного партнерства интересует развитие евроинтеграционного процесса.

«Об этом говорят в руководстве Украины: в Восточном партнерстве нужно создавать инициативу, которая принята в Евросоюзе – процесс разных скоростей. Кто достигает большего, должен дальше продвигаться. Например, Украина дальше, чем Беларусь продвинулась в процессах евроинтеграции, значит, она в большей мере должна быть интеграционно реализована», – говорит Виталий Мартынюк корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Виталий Мартынюк отмечает, что по вопросу усиления евроинтеграционных связей необходимо видеть и понимать уровень выполнения Соглашения об ассоциации.

«С момента подписания – Соглашение об ассоциации на сто процентов не было выполнено. Но это не означает, что у нас полный провал, это недоработка. Не могу сказать, что при власти президента Владимира Зеленского этих недоработок стало больше. Если отделить Восточное партнерство и двухсторонний уровень Украины и ЕС по Соглашению, то по Восточному партнерству Украина выполнила практически все намеченное в планах до 2020», – отмечает Виталий Мартынюк.

В двухсторонних отношениях с Европейским Союзом, по его словам, работы на фоне выполнения задач в рамках Восточного партнерства, «очень много».

Реформы – в теории и на практике

Структурные реформы в экономике, систематическая борьба с коррупцией, верховенство права, реформа сектора безопасности и обороны. Это те, первоочередные задачи, которые должна выполнить украинская власть в процессе евроинтеграции, считает политолог Олег Пономарь.

«В прошлом году летом в Торонто была большая конференция по реформам в Украине, и там был президент Украины, было подписано итоговое коммюнике – выполнять эти реформы и преобразования», – говорит Олег Пономарь корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

На практике, по его словам, ситуация выглядит иначе.

«Из структурных реформ удалось принять закон в банковском секторе и урезанный закон по рынку земли. На этом все. Буквально сегодня мы видим суд над пятым президентом Петром Порошенко, и сегодня же посольство США заявило о том, что в Украине недопустимо избирательное судебное преследование по политическим мотивам. Это наглядный пример как Украина продвигается в вопросах верховенства права», – подчеркивает Олег Пономарь.

Он считает, что на Западе у партнеров Украины возникают сомнения – готова ли Украина «делать уверенные евроинтеграционные шаги и получать преференции по факту»?

«Нет четкого вектора реформ, все хаотично, идет смена правительств, нет подтверждения тому, что страна уверенно движется в евроатлантические структуры», – утверждает Олег Пономарь.