Атаман Долуда: Настоящий казак не мог участвовать в захвате монастыря

18.06.2020, 20:31, Новости дня

«Реестровых казаков Оренбургского войскового общества там не было и быть не могло. Казачество уважает решения церковного руководства», – сообщил газете ВЗГЛЯД атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. Так он прокомментировал сообщения о том, что казаки взяли под охрану Среднеуральский женский монастырь, захваченный «мятежным» схиигуменом Сергием.

«Произошедшее в Среднеуральском женском монастыре, безусловно, не красит казаков, если они там действительно находились. Настоящий казак, а казаки – это люди православные, априори не мог принимать участие в так называемом «захвате» монастыря. Мы всегда идем рядом с Русской православной церковью, защищая веру и при этом, не вторгаясь во взаимоотношения представителей церкви», – убежден атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Ранее появились сообщения о том, что казаки круглосуточно дежурят вокруг Среднеуральского женского монастыря по просьбе схиигумена Сергия (Романова) – инициатора конфликта вокруг обители. Напомним, что Сергий, бывший духовником обители, фактически отстранил от управления монастырем законную игуменью, монахиню Варвару (Крыгину). После захвата монастыря, игуменья Варвара вместе с сестрами покинула обитель.

Схиигумена Сергия запретили в служении после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы», и призвал своих прихожан выходить на улицу. Он также раскритиковал закрытие храмов «из-за псевдопандемии» коронавируса.

«Со всей уверенностью заявляю, что реестровых казаков Оренбургского войскового общества там не было и быть не могло», – подчеркнул атаман Долуда.

Собеседник подчеркнул, что казачество уважает законы и решения, принятые церковным священноначалием – епископами и митрополитами, следовательно решение о запрете в служении монаха Сергия не подвергается сомнению. «Не каждый, кто называет себя казаком, на самом деле является таковым», – отметил Долуда.

Атаман напомнил, что на сегодняшний день Всероссийское казачье общество объединяет 11 реестровых войсковых казачьих обществ, которые взяли на себя обязательства по несению государственной службы. В то же время, по его словам, общественных казачьих организаций на территории нашей страны, объединяющих до 100 человек и больше, около 3 тыс.

Накануне к Среднеуральскому монастырю прибыли сотрудники ФСБ и полиции. По словам источников, целью переговоров было оформление аналитической записки, на основании которой будут приниматься решения по этому «из ряда вон выходящему событию». Сам схиигумен Сергий заявил, что в обитель приезжали силовики, однако, убедившись в том, что в монастыре все спокойно, покинули его.

Накануне состоялось заседание епархиального церковного суда по делу Сергия, однако рассмотрение деятельности священника было перенесено на 26 июня из-за того, что клирик, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.

Из-за высказываний клирика на него также было заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации, рассмотрение дела судом состоится 23 июня. В случае, если вина схиигумена будет доказана, ему грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.