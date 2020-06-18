 

ОП РФ зарегистрировала свыше 300 тыс. наблюдателей на голосовании по Конституции

18.06.2020, 20:31, Новости дня

Для наблюдения за ходом общероссийского голосования по поправке к Конституции зарегистрированы свыше 300 тыс. человек, сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты по мониторингу избирательных прав граждан Максим Григорьев.

«На данный момент у нас уже более 250 тыс. наблюдателей только от гражданского общества. Уже пошли от партий наблюдатели, я могу сказать, что всего на сегодняшний день более 300 тыс. наблюдателей зарегистрировано по всем правилам», – сказал Григорьев в ходе заседания консультативной площадки с представителями научно-экспертного сообщества и наблюдателями в Центризбиркоме России, передает ТАСС.

В свою очередь председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что «впервые есть уникальная возможность простому гражданину стать наблюдателем». «Хотя еще 18 партий сейчас дают заявки. Я думаю, что мы около 500 тыс. наблюдателей наберем точно. Профсоюзы разного рода тоже очень активно принимают участие», – подчеркнула Памфилова.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



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