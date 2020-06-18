 

Сына Бабарико поместили в СИЗО КГБ Белоруссии

18.06.2020, 20:30, Новости дня

Сын претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Эдуард, который возглавляет предвыборный штаб своего отца, помещен в СИЗО Комитета госбезопасности республики по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов.

«Только что со мной связался дежурный кто-то и сообщил, что Эдик находится в СИЗО КГБ. Его обвиняют по статье «уклонение от уплаты налогов», – передает ТАСС сообщение девушки Эдуарда Александры Зверевой.

В четверг экс-глава «Белгазпромбанка» и соперник Александра Лукашенко на выборах в президенты Белоруссии Виктор Бабарико был задержан за якобы имевшую место попытку воздействия на свидетелей и сокрытие улик преступления. При этом у него осталась техническая возможность стать официальным кандидатом в президенты.

Адвокаты Виктора Бабарико подали жалобу в генпрокуратуру страны на недопуск адвокатов к своему подзащитному.

В среду Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований, они дали показания по делу «Белгазпромбанка», в доме экс-главы «Белгазпромбанка» прошел обыск.



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