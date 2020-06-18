 

Российские ученые изобрели способ устранить необратимые последствия COVID-19 для организма

18.06.2020, 20:23, Разное

Во многих случаях коронавирус вызывает пневмонию – острое воспаление органов дыхания. В качестве иммунной реакции на него может начаться фиброз. В рамках этого процесса очаг воспаления “обрастает” соединительной тканью, изолируя его тем самым от других органов. При этом могут образоваться рубцы.

Однако для легких фиброз представляет опасность, поскольку он нарушает работу органа и может привести к усилению хронических заболеваний. Кроме того, во многих случаях фиброзные изменения являются необратимыми.

Специалисты Института регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного центра МГУ нашли способ предотвратить этот процесс при помощи особых компонентов стволовых клеток человека. Такой метод лечения не только препятствует образованию рубцов, но и может обратить фиброзные процессы вспять.

Представители института отметили, что в настоящее время метод проходит испытания на животных. Если они завершатся успешно – можно будет приступить к клиническим исследованиям, после которых его можно будет применять для лечения. Доклинические испытания методики планируют завершить в течение года.



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