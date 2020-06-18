 

Владимир Путин впервые показал журналистам свою “тайную комнату”

18.06.2020, 20:20, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин сделал исключение для журналистов телеканала "Россия 1" — впервые показал "тайную комнату", которая находится рядом с его кабинетом.

По словам главы государства, он не подготавливал секретное помещение к приему посетителей, поэтому съемочная группа увидела комнату такой, какая она есть.

Что увидели в "тайной комнате" журналисты? Жизнь и работа президента РФ предстанут в необычном ключе.

Зрители смогут увидеть эксклюзивные кадры и сенсационные признания лидера государства уже в это воскресенье, 21 июня, в эфире телеканала "Россия 1". Смотрите в 22:00 фильм "Россия. Кремль. Путин" и узнаете ответы на многие вопросы из уст президента.

Ранее журналист Павел Зарубин на своей странице в Instagram опубликовал небольшой отрывок из предстоящей премьеры. Владимир Путин рассказал, общается ли он с внуками, когда они звонят ему в Кремль.



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