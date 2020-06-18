 

Путин рассказал о жестких разговорах в Кремле

18.06.2020, 20:20, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин дал первое интервью с начала пандемии коронавируса. В фильме журналиста ВГТРК Павла Зарубина глава государства рассказал о внешнеполитических встречах, тайной комнате в Кремле и звонках от внуков.

Разговор зашел о провинившихся подчиненных.

– В кабинете тогда у вас что происходит?

– Ну, у нас бывают и жесткие разговоры.

Павлу Зарубину удалось попасть туда, где еще не ступала нога журналиста. Эксклюзивные кадры, сенсационные президентские заявления и ответы на очень острые вопросы. Все это зрители смогут увидеть в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" 21 июня в 22:00.



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