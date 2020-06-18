“Правосудие не должно использоваться для сведения политических счетов“. Западные страны сделали заявления перед избранием меры пресечения Порошенко

18.06.2020, 20:20, Новости дня

Посольства Соединенных Штатов, Германии и Канады выступили с заявлениями о недопустимости политического преследования оппонентов в Украине и необходимости соблюдения принципов верховенства права и равенства перед законом.

Пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко в этих заявлениях не упоминается, но речь, по всей видимости, идет о заседании Печерского райсуда Киева, где экс-главе государства должны были избрать меру пресечения по делу о якобы незаконном назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки Украины.

Так, пресс-служба посольства Германии в Украине процитировала слова посла Анки Фельдгузен: “Я наблюдала почти за всеми судебными заседаниями в деле Юлии Тимошенко (вскоре после прихода Виктора Януковича к власти в 2010 году против Тимошенко было открыто уголовное производство, в октябре 2011 года она была приговорена к семи годам тюрьмы; лидера ВО “Батьківщини” амнистировали после победы Революции достоинства в 2014 году. – “ГОРДОН”). Я очень надеюсь, что мне не придется снова столкнуться с подобным опытом”.

Пані Посол #Фельдгузен: «Я тоді спостерігала за майже всіма судовими засіданнями у справі Юлії Тимошенко. Я дуже сподіваюсь, що мені не доведеться знову зіштовхнутися з подібним досвідом».

#судовареформа

— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) June 18, 2020

Посольство Канады подчеркнуло, что Украина после Революции достоинства “прошла тяжелый, но необходимый путь демократических преобразований”. “Украинцы ожидают равности всех перед законом. Все граждане заслуживают презумпции невиновности, честного процесса и юридической системы, свободной от политического вмешательства. История учит, что такое вмешательство и реваншизм порождают то же самое”, – сказано в заявлении.

(2/2) #Українці очікують рівності усіх перед законом. Усі громадяни заслуговують презумпції невинно вносив, чесного процесу та юридичної системи, вільної від політичного втручання. Історія вчить, що поява втручання та реваншизм тільки породжують те ж саме.

— Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) June 18, 2020

Посольство США в Украине отметило в Facebook, что “система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов”.

🇺🇦 В умовах демократії усі громадяни заслуговують на рівне на справедливе ставлення до себе відповідно до закону…. Posted by U.S. Embassy Kyiv Ukraine on Neljapäev, 18. juuni 2020

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах, с августа 2019 года – народный депутат от “Европейской солидарности”. По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве.

18 июня Печерский районный суд Киева должен был избрать Порошенко меру пресечения в рамках уголовного производства о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки Украины. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Как выяснила “Украинская правда”, после назначения Семочко тогдашний глава разведки Егор Божок (сейчас занимает должность замглавы МИД) издал приказ, которым решение президента объявили личному составу, а Семочко приступил к исполнению обязанностей. В пресс-службе ГБР изданию подтвердили, что именно этот приказ Божка считают незаконным, а Порошенко подозревают в том, что он склонил Божка к изданию этого документа.

Представители обвинения заявили, что будут просить отпустить Порошенко под личное обязательство. В заседании был объявлен перерыв до 1 июля.