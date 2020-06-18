На всех футбольных аренах РФ разместят баннеры в честь врачей

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18.06.2020, 20:16, Новости дня

«Низкий поклон медикам за работу в тех условиях, в которые они попали. Огромное им спасибо от всех нас!», – сообщил генсек футбольного союза Александр Алаев, комментируя решение посвятить работникам сферы здравоохранения первый тур сезона Тинькофф Российской футбольной премьер-лиги.

В четверг прошла онлайн-конференция, посвященная возобновлению сезона Тинькофф Российская футбольная премьер-лига (РПЛ) 2019/20, в ходе которой генсек Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что ему особенно приятно объявить о том, что первый тур после рестарта решено посвятить подвигу докторов.

«Все организаторы, все клубы откликнулись на эту идею, поддержали. Завтра мы увидим многих медицинских работников на трибунах стадионов наших футбольных клубов», – сообщил Алаев. И добавил: «Выражаю отдельную благодарность всем медицинским работникам, поскольку это настоящие герои!»

Директор РПЛ по маркетингу Евгений Савин отметил, что это совместная акция с РФС в рамках всероссийской кампании «Мы вместе». «Идея зрела давно, но мы не думали, что уже в первом туре получится позвать врачей на футбол. Но разрешение было получено, тем более, даты проведения тура совпадают с днём медицинского работника. Клубы акцию поддержали».

По словам Савин на всех аренах установят специальные баннеры, все игроки выйдут на поле в специальных повязках. «Также на стадионах будет небольшой интерактив, с его помощью игроки могут выразить благодарность врачам. Представители нашего основного вещателя тоже будут подробно освещать акцию. Но самое главное, что на все матчи 23-го тура приглашены медицинские работники и волонтёры, которые помогали в борьбе с коронавирусом», – сказал представитель РПЛ.

Накануне сообщалось, что футболисты самарских «Крыльев Советов» выйдут на матч с «Ахматом» в футболках, на которых вместо названия титульного спонсора будет написано «Спасибо врачам!».

Как уже сообщалось, прерванный из-за пандемии коронавируса чемпионат РПЛ возобновится 19 июня – матчами 23-го тура. Сроки начала нового сезона варьировались между 2 и 5 августа.



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