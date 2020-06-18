 

Ученые назвали место на Земле с самым чистым воздухом

18.06.2020, 20:09, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого выяснили место на планете Земля, обладающее наиболее чистым воздухом. По словам исследователей, таковым является один из участков Южного океана.
На протяжении всего периода исследования исследователи брали пробы воздуха в различных точках земного шара. На одном из этапов исследовательское судно Socrates, отправившееся в плавание от берегов австралийской Тасмании, достигло ледников Антарктического континента. Именно в этом месте, в одной из областей Южного океана, специалисты смогли взять пробы атмосферы, напрочь лишенные каких-либо загрязняющих компонентов, в том числе – аэрозолей. Образцы воздуха содержали лишь совокупность “морских” бактерий, попавших в него из воды. По словам Томаса Хилла, одного из авторов исследования, такой редкий факт объясняется отсутствием антропогенного воздействия на воздух в указанном регионе.

Примечательно, что термин “Южный океан” появился не так давно. Эта часть мировой водной поверхности не имеет четких очерченных материками и островами границ и соединяет в себе южные части Тихого, Индийского и Атлантического океанов.



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