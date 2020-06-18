 

Чеченцы извинились за беспорядки в Дижоне с помощью трех баранов

18.06.2020, 20:08, Новости дня

На переговоры с представителями диаспоры Магриба в Дижоне чеченцы принесли трех баранов, утверждают местные СМИ.

Чеченцам на переговоры представители диаспоры стран Магриба пообещали, что виновные будут наказаны, когда будут найдены. Чеченцы в свою очередь принесли извинения за беспорядки и принесли в символический дар трех баранов, передает «ИноСМИ» со ссылкой на издание Marianne.

«Мне не подтвердили, что все было именно так, но этот шаг мог быть направлен на помощь нуждающимся семьям», – сообщил имам Мохаммед Атеб.

На собрании, где побывал журналист французского издания, действительно обсуждался такой подарок – он рассматривался как символ примирения в преддверии грядущего праздника Ураза-байрам.

Телеканал BFM ранее сообщал, что французские правоохранители задержали несколько представителей чеченской диаспоры после беспорядков в Дижоне.

До этого после многодневных массовых беспорядков во французском Дижоне чеченская диаспора и выходцы из стран Магриба договорились о перемирии. Произошедшее связывают в том числе с битвой за территорию и торговлей наркотиками.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему власти Франции долгое время закрывали глаза на разгорающийся этнический конфликт.



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