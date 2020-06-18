Опрос выявил заблуждения россиян об антибиотиках

18.06.2020, 20:08, Новости дня

Большинство россиян знают, что антибиотики используются против бактерий, при этом почти половина убеждена, что этот вид лекарств также эффективен против вирусов, свидетельствуют данные исследования Stada Health Report.

Согласно данным опроса, подавляющее большинство респондентов знает, что антибиотики используются для борьбы с бактериями, однако о том, что они помогают только против этих микроорганизмов, знает гораздо меньше людей. Так, 24% жителей РФ считают, что антибиотики могут бороться с грибами, 11% – с опухолями, еще 11% думают, что эти лекарства помогут во всех перечисленных случаях, передает ТАСС.

Уточняется, что в других странах ситуация примерно такая же. В Германии о том, что антибиотики используются против бактерий, знают 76% опрошенных. Считают их применимыми против вирусов 34% немцев. В Великобритании эти показатели составляют 67% и 31% соответственно, во Франции – 64% и 28%, в Испании – 74% и 33%, в Италии – 77% и 35%, в Швейцарии – 79% и 29%.

Напомним, с 2019 года исследование носит международный характер. Оно проводилось в феврале-марте 2020 года. В нем приняли участие более 24 тыс. респондентов из Австрии, Бельгии, Германии, Финляндии, Франции, Италии, Польши, России, Сербии, Испании, Швейцарии и Великобритании.

Ранее главврач 71-й московской клинической больницы Александр Мясников сообщал, что любые вещества, содержащие антибиотики, являются медикаментами и направлены на лечение. Так, применять постоянно кремы, капли, мыло или шампуни с антибиотиками, когда нет болезни, вредно.