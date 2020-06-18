Экс-канцлер Австрии попалась на пьяном вождении

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18.06.2020, 20:08, Новости дня

Экс-канцлера Австрии Бригитте Бирляйн лишили водительских прав после поездки за рулем в состоянии алкогольного опьянения, информирует газета Kronen Zeitung.

Вечером в среду Бирляйн отдыхала с друзьями в одном из ресторанов в центре Вены, где пила алкоголь, а затем отправилась домой на своей машине, передает РИА «Новости».

Экс-канцлера по пути домой остановили полицейские, алкотестер показал свыше 0,8 промилле в ее крови.

Сама Бирляйн раскаялась в своем поступке. «Мне жаль, что после посиделок с друзьями я поехала домой на машине, несмотря на употребление спиртного. (…) Мой поступок не соответствует ни моим собственным высоким требованиям, ни примеру, который я должна подавать. Мне искренне жаль», – сообщила экс-канцлер.

Бирляйн возглавляла переходное правительство в Австрии с июня 2019 года по январь 2020 года. До назначения на пост канцлера Бирляйн была главой конституционного суда. Она стала первой женщиной-канцлером Австрии.



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