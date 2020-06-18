Сторонники Порошенко вышли на митинг у офиса Зеленского

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18.06.2020, 19:53, Новости дня

Сторонники бывшего украинского лидера Петра Порошенко после окончания судебного заседания, на котором суд должен был избрать экс-главе государства меру пресечения, пришли к зданию офиса действующего президента страны Владимира Зеленского.

Организаторы митинга, прошедшего в поддержку Порошенко возле здания суда, призвали сторонников экс-главы украинского государства пройтись колонной по центру Киева и завершить митинг под стенами офиса президента, передает РИА «Новости».

После этого митингующие колонной через майдан Незалежности (площадь Независимости) пришли к зданию офиса Зеленского. Сторонники бывшего президента Украины периодически скандируют «Порошенко» и «Зеленский прочь». Также на митинге была установлена звукоусиливающая аппаратура. Перед участниками акции выступили члены партии «Европейская солидарность».

На улице Банковой, где расположен офис Зеленского, дежурят несколько десятков полицейских.

В четверг заседание Печорского райсуда Киева, на котором планировалось избрать меру пресечения Порошенко, отложили до 1 июля. Экс-президент Украины во время выступления на митинге заплакал, упомянув своего недавно умершего отца.

Напомним, 10 июня следователи вручили Порошенко письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по делу о предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий. После этого генпрокуратура Украины потребовала ареста Порошенко.

Позже экс-президент Украины заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело в связи с предоставлением томоса об автокефалии «Православной церкви Украины».



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