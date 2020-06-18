Мэттью Макконахи и Камилла Алвес снялись для обложки модного издания и рассказали о семейной жизни

18.06.2020, 19:50, Разное

50-летний Мэттью Макконахи и его супруга, 38-летняя модель Камилла Алвес, не так давно отметили 8 лет совместной жизни в браке. А после – появились на обложке нового номера журнала Town&Country. Правда, выпуск этот был приурочен совсем не к годовщине, а к их деятельности в сфере благотворительности: в 2008 году Мэттью и Камилла основали организацию Just Keep Livin по поддержке подростков, находящихся в группе риска. О помощи подопечным (с которыми пара также появилась на одной из фотографий в журнале), о личной жизни и воспитании детей они и рассказали в интервью. Например, Мэттью поведал о принципе так называемой “жесткой любви”:

Иногда любить своих детей – значит давать им то, что они просят. А иногда эта любовь может быть жесткой. Богатые люди могут дать своим детям все, что тем вздумается, но в итоге они не добьются своей цели воспитать ребенка. Куда сложнее вырастить детей, когда тебе не все равно, когда ты задумываешься об этом. И понимаешь, что сказать “нет” иногда куда сложнее, чем сказать “да”.

Мэттью и Камилла на обложке Town&Country

На вопрос журналиста о том, кто же в их паре чаще говорит это самое “нет”, актер ответил:

Судя по ухмылке, с которой на меня смотрит жена, кажется, что это я тут хороший полицейский и говорю “да”. И она, скорее всего, права.

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Публикация от Camila Alves McConaughey (@camilamcconaughey)17 Июн 2020 в 1:28 PDT

В разговоре Мэттью и Камилла отметили, что оба были воспитаны в семьях, где родители несколько раз разочаровывались в браке и подавали на развод – а потом начинали отношения снова. Так, родители Мэттью дважды разводились и трижды снова женились друг на друге. В ответ на это Камилла вспомнила:

Мои родители трижды разводились и женились. Я бы назвала их двумя чрезвычайно влюбленными людьми, которые не могли найти общий язык. Но теперь у них все в порядке.

Камилла Алвес и Мэттью МакконахиМэттью отметил, что, несмотря на постоянные перепады в отношениях своих родных, он считает себя счастливчиком, а не жертвой обстоятельств:

Мне очень повезло. Я вырос в среднем классе, у меня всегда была крыша над головой, еда на столе, родители, которые любили и поддерживали меня, машина, за которую они платили, и подработка. И по учебе у меня были одни пятерки.

Камилла также рассказала о том, как им удается использовать известность ее супруга и даже такой минус профессии, как преследования папарацци, во благо:

Когда у тебя появляется первый ребенок и ты находишься в том положении, в котором находится Мэттью, ты понимаешь, что любой, кто заполучит первое фото вашего ребенка, заработает кучу денег. И когда мы поняли, что этот человек получит миллионы долларов за один такой снимок, то решили: “Нет, мы сами сделаем эксклюзив, продадим его и все деньги переведем в наш фонд”.

Мэттью Макконахи с женой, мамой и детьмиСам Мэттью объяснил, почему он изначально решил заняться благотворительностью:

Иметь возможность что-то подарить другому – это на самом деле эгоистичное стремление. Мне хорошо, когда я вижу улыбку на чьем-то лице и человек говорит мне “спасибо”. Вы называете это безвозмездным, альтруистическим поступком? Для меня он эгоистичный.

Напомним, Мэттью Макконахи и Камилла Алвес поженились 9 июня 2012 года, а до этого встречались 5 лет. Пара воспитывает троих детей: 12-летнего Леви, 10-летнюю Виду и 7-летнего Ливингстона.