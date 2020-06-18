Тренировка для Бэтмена: Роберт Паттинсон рассказал о том, как готовится к роли супергероя

18.06.2020, 19:50, Разное

В мае Роберт Паттинсон появился на обложке журнала GQ и рассказал репортеру издания, что пандемия вируса COVID-19 застала его в Лондоне, где он живет на съемной квартире со своей девушкой Сьюки Уотерхаус. В столице Великобритании Роберт снимался в новой картине про Бэтмена, в которой играл, конечно же, самого супергероя. Вопреки советам съемочной группы, которая и на период поставленного на паузу производства присылала Роберту сухой паек для поддержания формы, актер пустился во все тяжкие. В чем и признался журналисту: описывая то, как день за днем готовит любимую пасту в микроволновке, иногда ест на завтрак, обед и ужин одни лишь консервы и не может заставить себя выйти на улицу на пробежку, поскольку боится людей.

Роберт ПаттинсонПо-видимому, все это в прошлом. Во всяком случае, в новом интервью журналу Healthy for Men (название которого переводится с английского как “Здоровый образ жизни для мужчин” – Ред.) актер довольно подробно рассказал о том, как старается привести себя в форму для роли.

Итак, режим Роберта включает в себя несколько условий:

– Запрет на фастфуд, полуфабрикаты, жареную пищу и алкоголь

– Боксерские курсы, а также – курсы молодого бойца с упражнениями с мешками, наполненными песком, на плечах

– Постоянные пробежки по 5-10 километров, три-четыре раза в неделю

– Ежедневные интенсивные кардиоупражнения по 5 минут (с них, видимо, и начинаются тренировки Роберта)

– Занятия на велотренажере, подъем гантелей, скручивания на пресс, а также упражнение под названием “Супермен” (лежа на животе, человек поднимает руки и ноги).

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Что касается подготовки не физической, но уже моральной, то и она имела место быть. Раздумывая над тем, соглашаться ему или нет на такую громкую роль, Роберт Паттинсон поговорил с другими известными исполнителями ролей супергероев и решил вдохновиться их примером.

У всех актеров случается момент, в который они сомневаются, задумываются, достойны ли они персонажа, смогут ли оправдать возложенные на них ожидания. Посмотришь на настоящих воинов супергеройского жанра – Криса Хэмсворта, Скалу, Роберта Дауни-младшего, Криса Эванса – и невольно задумаешься, а правильно ли ты поступил. И все-таки, после разговора с некоторыми из них я знаю, что все нервничают, когда появляется подобная возможность,

– признался он в интервью.

Примечательно, что ранее актер в том самом разговоре с GQ утверждал, что обязательные для супергеройского жанра мускулы и кубики на прессе у главного героя ему самому совсем не кажутся необходимыми и что его персонаж Брюс Уэйн не обязан иметь внушительную мышечную массу. По-видимому, студии – а также девушке Роберта Сьюки, с которой его не так давно заметили на пробежке в Лондоне – все же удалось переубедить актера.

Отметим, что выход новой картины под названием “Бэтмен” пока намечен на 2021 год. В фильме нам расскажут о 30-летнем Темном рыцаре, который только встает на путь защитника города Готэм. Появится в картине и Женщина-кошка, которую играет актриса Зои Кравиц.

Так выглядел Бэтмен, когда эту роль исполнял Кристиан Бейл