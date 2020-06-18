Мнение: Новые трудности с “Северным потоком-2”

18.06.2020, 19:49, Разное

Новые сложности с Северным потоком-2. Датское энергетическое агентство окончательно отказало судну "Фортуна" принимать участие в работах по укладке, мотивируя это отсутствием у него системы динамического позиционирования. У "Академика Черского" эта система есть, но он оборудован для работ по укладке труб диаметром до 32 дюймов, для работы с трубой "Северного потока-2" ему требуется переоборудование на диаметр до 48 дюймов.

Проблема в том, что США ввели санкции, в которые входит также запрет на любые работы по обеспечению, сервису и обслуживанию прокладки трубы. В том числе это касается и работ по переоборудованию. Соответственно, желающих нет, а российские компании в силу небывалого подъема экономики не способны на такую операцию. Дополнительная сложность начала работ – отсутствие желающих страховать это мероприятие, так как эта деятельность тоже подпадает под санкции.

Наконец, по самому "Академику Черскому" разрешения от DEA тоже до сих пор нет, датчане дадут ответ в ближайшие четыре недели. Будет ли он положительным – неизвестно.

Ситуация такова, что возникает вполне резонный вопрос о необходимости фиксировать убытки. Бодаться с американскими санкциями на фоне того, что элементарные технологические решения современной России уже давно не под силу, просто нелепо. Путинское ворье выстроило экономику, которая ни к чему сложнее транспортировки бочек с нефтью уже не способна. Даже мультфильмы про грозное оружие и плотные слои атмосферы с непредсказуемой траекторией делают какие-то школьники в ранних и ворованных версиях 3D-Max, "Союзмультфильм" тоже уже не пригоден для такой работы.

Правда, есть еще вопрос "престижа" – вроде бы Великий вождь пообещал любой ценой достроить трубу к концу этого года или на крайний случай в первом квартале 21 года. Но говоря откровенно, этот "престиж" только в голове у нашего великого стратега. Кто он такой и что стоит его слово давно ни для кого не секрет, так что можно было бы уже и не кочевряжиться.