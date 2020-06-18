Мнение: Жертвы из Heart of Iron IV

18.06.2020, 19:49, Разное

Индийские аккаунты в соц.сетях выдавали за список погибших во время недавнего индо-китайского инцидента (20 убитых и неизвестное число убитых и раненых у Индии и от 5 убитых и 11 раненых до 43 убиты и раненых у Китая + китайцы взяли в плен некоторое кол-во индийских солдат, которых потом отпустили) список китайский генералов из игры "Heart of Iron 4". Ну а что, кто там китайских генералов времен второй мировой войны помнит, кроме китаистов и интересующихся.

Например, под №5 фигурируте генерал Ван Чжэнь, который конечно не погиб на индийской границе, у спокойно себе умер в 1993 году.

А это генерал Чжао Эрлу, который числится погибшим под №3. Умер еще в 1967 году.

И так далее.

Можете сами погуглить фамилии из списка и скорее всего вы познакомитесь с биографией китайского генерала, который "погиб на границе".

Собственно, вот из таких источников и берутся вбросы про "56 погибших китайских солдат". А ведь можно было еще взять список генералов Гоминьдана…

PS. Кстати, подавляющая часть погибших во время столкновений на границе погибли от ударов камнями и палками, а также обморожения, в силу того, что раненым оказалось невозможно быстро оказать помощь и некоторые просто замерзли или умерли от кровопотери.

С обеих сторон на этом участке действует протокол, запрещающий применять огнестрельное оружие, который в целом выполняется. Отсюда и периодические драки на границе. В последний раз к кулакам добавили дубинки и камни, которые формально не запрещены.

Иронично, что речь идет о столкновении военных двух стран обладающих ядерным оружием. Но как и в известном рассказе "Ржавчина", даже невозможность использовать технологичные вооружения, не помешает человеку в его стремлении убивать, ибо такова его природа.

– Мэтьюз, – сказал он, – положите трубку. – Он услышал щелчок и набрал другой номер. – Алло, часовой! Каждую минуту мимо вас может пройти человек, которого вы, наверное, знаете: Холлис. Остановите его. Если понадобится, застрелите его, ни о чем не спрашивая, убейте этого негодяя, поняли? Говорит полковник. Да… убейте его… вы слышите?

– Но… простите… – возразил удивленный голос на другом конце провода, – я не могу… просто не могу!

– Что вы хотите сказать, черт побори? Как так не можете?

– Потому что… – голос прервался. В трубке слышалось взволнованное дыхание часового. Полковник потряс трубкой.

– Внимание, к оружию!

– Я никого не смогу застрелить, – ответил часовой.

Полковник тяжело сел и с полминуты задыхался и жмурился. Он ничего не видел и не слышал, но он знал, что там, за этими стенами, ангары превращаются в мягкую красную ржавчину, что самолеты рассыпаются в бурую уносимую ветерком пыль, что танки медленно погружаются в расплавленный асфальт дорог, как доисторические чудовища некогда проваливались в асфальтовые ямы – именно так, как говорил этот молодой человек. Грузовики превращаются в облачка оранжевой краски, и от них остаются только резиновые шины, бесцельно катящиеся по дорогам.

– Сэр… – заговорил часовой, видевший все это. – Клянусь вам…

– Слушайте, слушайте меня! – закричал полковник. – Идите за ним, задержите его руками, задушите его, бейте кулаками, ногами, забейте насмерть, но вы должны остановить его! Я сейчас буду у вас! – и он бросил трубку.

По привычке он выдвинул нижний ящик стола, чтобы взять револьвер. Кожаная кобура была наполнена бурой ржавчиной. Он с проклятием отскочил от стола.

Пробегая по канцелярии, он схватил стул. "Деревянный, – подумалось ему, – старое доброе дерево, старый добрый бук". Дважды ударил им о стену и разломал. Потом схватил одну из ножек, крепко сжал в кулаке. Он был почти лиловым от гнева и ловил воздух раскрытым ртом. Для пробы сильно ударил ножкой стула себя по руке.

– Годится, черт побери! – крикнул он. С диким воплем он выбежал и хлопнул дверью.

Рэй Бредбери "Ржавчина"

http://raybradbury.ru/library/story/52/6/1/ – цинк

Несмотря на то, что стороны согласились снизить накал происходящего на границе, и Китай и Индия заявили, что будут настаивать на своем видении ситуации с спорным куском территории на границе и жестко отвечать на провокации. Премьер-министр Индии Моди заявил, что Индия не пойдет на уступки в этом территориальном вопросе. МИФ КНР флегматично объявил, что это территория Китая и этот вопрос не обсуждается. Конфликт тянется уже более 40 лет.

Поэтому можно ожидать, что новые драки (или чего похуже) на границе это вопрос времени.

UPD: Последствия драки может посмотреть вот здесь https://club.6parkbbs.com/military/index.php?app=forum&act=threadview&tid=15797949 (осторожно, 18+)