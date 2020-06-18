 

Трамп осудил последние решения Верховного суда

18.06.2020, 19:49, Новости дня

Президент США Дональд Трамп назвал «ужасными» принятые в последнее время решения Верховного суда США. Слова президента, по-видимому, относятся к недавнему постановлению, согласно которому геи и трансгендеры подлежат защите от дискриминации на работе, в соответствии с федеральным законодательством о труде, а также к принятому в четверг решению, блокирующему его иск, поданный с целью отменить законодательную защиту «мечтателей» – иммигрантов, в детском возрасте нелегально прибывших в США.

«Эти ужасные и политически тенденциозные решения, исходящие от Верховного суда, – стрельба из огнестрельного оружия в лицо людям, с гордостью называющим себя республиканцами и консерваторами. Нам нужно больше судей, а не то мы потеряем и Вторую поправку, и все остальное. Голосуйте за Трампа в 2020-м!» – написал президент в «Твиттере», имея в виду Вторую поправку к Конституции, разрешающую гражданам США иметь оружие.



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