Опубликована переписка с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым о компенсации

18.06.2020, 19:48, Новости дня

Родственники погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова разрешили опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер.

«В связи с непрекращающимися спекуляциями на тему якобы согласия семьи Сергея Захарова принять денежную компенсацию от Михаила Ефремова я сегодня вновь обратился к вдове покойного и его брату с уточнением их решения по данному вопросу. Оба – и Маргарита Захарова (вдова Сергея – прим. ВЗГЛЯД), и Валерий Захаров (брат Сергея – прим. ВЗГЛЯД) – написали мне, что их решение неизменно: компенсация не нужна, нужен исключительно справедливый суд», – сообщил адвокат RT.

В переписке семья Захарова еще раз подтвердила, что их решение относительно компенсации со стороны Ефремова не изменилось. «Только суд», – сообщил брат погибшего.

Родные Захарова потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремова поместили под домашний арест.