Нафтогаз назвал «блефом» демонтаж Газпромом транзитных труб

18.06.2020, 19:48, Новости дня

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что считает информацию о демонтаже Газпромом транзитной трубы на границе с Украиной блефом.

«Я воспринимаю это, в первую очередь, как механизм продвижения «Северного потока – 2». Таким образом, россияне пугают европейцев: вот смотрите, если газопровод не будет достроен, трубы мы убираем на территории Украины, газа в принципе не будет. Это блеф», – передает его слова РИА «Новости».

Коболев также заявил, что запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) сейчас составляют около 19 млрд кубометров – это «относительно позитивный показатель». На начало отопительного сезона в прошлом году запасы составляли 21,8 млрд кубометров, на конец сезона – 15,8 млрд.

«Мы надеемся выйти на новый рекорд на конец этого сезона закачки», – сказал Коболев.

Во вторник руководитель оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что Газпром начал демонтаж труб для транзита газа через украинскую территорию. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что это означает.

В начале июня оператор ГТС Украины сообщил, что транзит газа через Украину сократился в январе-мае на 46%.