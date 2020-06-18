 

Нафтогаз назвал «блефом» демонтаж Газпромом транзитных труб

18.06.2020, 19:48, Новости дня

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что считает информацию о демонтаже Газпромом транзитной трубы на границе с Украиной блефом.

«Я воспринимаю это, в первую очередь, как механизм продвижения «Северного потока – 2». Таким образом, россияне пугают европейцев: вот смотрите, если газопровод не будет достроен, трубы мы убираем на территории Украины, газа в принципе не будет. Это блеф», – передает его слова РИА «Новости».

Коболев также заявил, что запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) сейчас составляют около 19 млрд кубометров – это «относительно позитивный показатель». На начало отопительного сезона в прошлом году запасы составляли 21,8 млрд кубометров, на конец сезона – 15,8 млрд.

«Мы надеемся выйти на новый рекорд на конец этого сезона закачки», – сказал Коболев.

Во вторник руководитель оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что Газпром начал демонтаж труб для транзита газа через украинскую территорию. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что это означает.

В начале июня оператор ГТС Украины сообщил, что транзит газа через Украину сократился в январе-мае на 46%.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Американский генерал – США должны быть первыми в космосе, потому что у них правильные ценности

22.05 / ЕР предложила отсрочить платежи по долгам для пенсионеров и бизнеса

27.05 / Госдеп предсказал Турции «предательство» Россией

14.06 / Глава минздрава Казахстана инфицирован COVID-19

05.06 / Генпрокуратура назвала предварительную причину ЧП в Норильске

16.05 / В Общественной палате отметили слаженную работу государства в период коронавируса

13.05 / Команда ученых продемонстрировала прототип квантового радара

01.05 / Накричавшего на полицейских нарушителя режима самоизоляции в Сочи оштрафовали

27.05 / Дело Джемилева. Следком РФ заявил о завершении расследования

18.04 / Мусульманское духовенство призвало извиниться авторов фильма «Зулейха открывает глаза»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска