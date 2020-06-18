Сериал о Дональде Трампе “Правило Коми” спровоцировал скандал в США
18.06.2020, 19:37, Разное
Картина будет состоять всего из двух серий общим хронометражем
три часа. Мини-сериал получит название “Правило Коми”, в оригинале “The Comey
Rule”.
Лента расскажет о президентских выборах 2016 года в США,
победу в которых одержал Дональд Трамп. Сериал покажет, как портились отношения нового главы Америки и руководителя ФБР Джеймса Коми. Конфликт
сопровождался чередой скандалов и завершился увольнением Коми.
Естественно, не обойдется без упоминания России. По сюжету
картины “Правило Коми” Кремль активно
вмешивается в американские выборы.
Роль Дональда Трампа досталась обладателю “Эмми” и
трехкратному номинанту на “Золотой глобус” Брендану Глисону. Главу ФБР будет
играть Джефф Дэниелс.
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Сценарий сериала “Правило Коми” основан на биографическом
романе Джеймса Коми “Высшая степень преданности”. В книге экс-глава ФБР описывает
нынешнего американского лидера, как аморального и беспринципного человека.
Отметим, что на днях из-за сериала “Правило Коми” телеканал Showtime
оказался в центре политического скандала. Телевизионщики перенесли премьеру
теленовеллы на дни после президентских выборов в США. Showtime обвинили в сотрудничестве
с администрацией Дональда Трампа.
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